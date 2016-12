Nova Veneza recebe nova ambulância

Está exposta no Paço Municipal a ambulância entregue pela Secretaria de Estado da Saúde para atendimento a pacientes do município. O veículo já está completamente equipado e pronto para começar a operar. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde o governo investiu cerca de R$ 137 mil na aquisição da ambulância. Foram entregues ambulâncias novas para 77 municípios catarinenses.

É a segunda ambulância conquistada nos últimos dois anos. Com esse veículo, será possível realizar uma cobertura melhor dos chamados. “Essa ambulância veio integrar a frota da Secretaria Municipal de Saúde e vai auxiliar muito no transporte e atendimento de pacientes. É importante, pois teremos sempre uma à disposição quando outra estiver em algum evento ou chamado”, comentou o prefeito Evandro Gava, ao entregar as chaves para a equipe da saúde.

Flávia Borolotto