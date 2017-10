Nova Veneza recebe o espetáculo Para Contar Estrelas no domingo

Peça de teatro produzida pelo Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado tem como objetivo homenagear o Dia das Crianças e incentivar o teatro em Nova Veneza.

Nova Veneza recebe no próximo domingo, 15, o espetáculo “Para Contar Estrelas” do Grupo Cirandela Teatro com direção e produção do Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado. A peça acontece na Praça Humberto Bortoluzzi às 15h30min e tem como objetivo comemorar o Dia das Crianças e incentivar a apreciação da arte cênica no município.

O espetáculo conta a história de dois personagens que viajam pelo universo em busca de capturar o tempo e fazem uma reflexão da maneira como o tempo é utilizado durante o dia-a-dia.

Para o ator e diretor do espetáculo Reveraldo Joaquim a peça “Para Contar Estrelas” é para todas as idades. “É uma ação do Cirquinho do Revirado, já circulamos com essa peça por diversos festivais de teatro no Brasil, teve premiações de melhor cenário e música. Vai agradar a todos, fala sobre contemplação, o momento atual, para que possamos parar e olhar de fato esse tempo que corre rapidamente e de repente some de nossos olhos, tratamos isso de forma lúdica e poética”, destacou.

Segundo a secretária de Cultura, Esporte e Turismo de Nova Veneza, Susan Bortoluzzi Brogni, a ação é uma homenagem ao Dia das Crianças e uma forma de valorizar o teatro e a arte cênica no município. “Continuando com esse movimento cultural na praça nos domingos à tarde e temos a intenção de incentivar a criança, a uma nova leitura de cultura e prepará-las para serem futuros alunos de oficinas de teatro, por isso estamos trazendo mais uma vez o Cirquinho do Revirado na praça. O objetivo é que não só as crianças participem, mas também as pessoas que estiverem na praça, e que a família comece a dar valor para esse tipo de arte cênica e valorizar o teatro que temos preparado. Esse é um dos compromissos do governo de Frigo e Zé Spilere criar atrativos culturais e o gosto pela arte cênica”, ressaltou.

Para o prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo a cultura não é somente uma herança que se herda de família, mais também uma herança herdada da sociedade. “A cultura tem um papel importante para a população e para a cidade que investe neste bem tão precioso”, afirmou.

O espetáculo é gratuito e está programado para acontecer na Praça Humberto Bortoluzzi, caso chover será transferido para o Teatro Municipal.

Sinopse:

Os “Guardadores de Tempo”, dois seres atemporais e imaginários, viajam pelo universo em busca de capturar todos os tipos de tempo. Em cada lugar que aportam, o procedimento padrão ditado pelo seu patrão, o Relógio, e realizado e assim um novo tempo e capturado. Hoje eles estão aqui, atrás de um tempo ainda desconhecido para eles, um tempo aqui e agora. Será que o procedimento padrão de hoje será realizado com sucesso? Será que o mundo ainda tem tempo para ser guardado? Ainda se encontra um tempo livre “Para contar estrelas”?

Gabriel da Conceição