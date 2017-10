Nova Veneza recebe o 1º Encontro Rota Sul de Blogueiros

Entre os dias 2 e 5 de novembro a região sul receberá 16 blogueiros de todo o Brasil que irão visitar as cidades de Nova Veneza, Criciúma, Orleans e a Serra do Rio do Rastro.

Nova Veneza está na moda e vem atraindo a atenção de blogueiros e influenciadores digitais. Nos dia 2 e 5 de novembro a região sul receberá o 1º Encontro Rota Sul com 16 blogueiros de todo o Brasil que irão visitar as cidades de Nova Veneza, Criciúma, Orleans e a Serra do Rio do Rastro. Em Nova Veneza será realizado um city tour para conhecer todas as belezas da cidade, a gastronomia e o encanto do Carnevale di Venezia. O evento tem como objetivo promover o turismo da região sul de Santa Catarina.

O evento conta com três blogs organizadores, o Mapa na Mão, Viajando em 3 2 1 e Casa de Doda. Segundo uma das organizadoras Michele Borges Nunes existem muitos encontros de blogueiros em várias cidades do Brasil como São Paulo, Belo Horizonte e Curtiba, a ideia de realizar um encontro no sul catarinense surgiu após um encontro em Blumenau. Com a tecnologia os blogs e aplicativos de viagens viraram as ferramentas preferidas dos turistas. Através do evento serão divulgadas as cidades, lugares e restaurantes por meio de matérias que serão divulgadas nos blogs.

“Fazemos parte da RBBV – a maior rede de blogueiros de viagem do Brasil. Lá lançamos o evento e vários blogueiros membros desta rede se inscreveram. Estipulamos uma data e fizemos o sorteio dos blogs participantes. Como somos de Criciúma, o primeiro Rota Sul teria de ter como sede nossa cidade. Nova Veneza, nossa linda vizinha italiana não poderia ficar de fora. A serra, outro lugar maravilhoso ao nosso lado e Orleans, próximo da serra e também com sua beleza característica. Nossa região está próxima de uma das serras mais lindas do mundo e no litoral. Assim, para um primeiro encontro, escolhemos Criciúma, Nova Veneza, Serra do Rio do Rastro e Orleans”, explicou a organizadora.

Para Michele, Nova Veneza é um potencial turístico em constante expansão. “Sou suspeita em falar, tenho um carinho especial por este município. Desde criança, com meus pais e irmãos, frequentemente almoçávamos em Nova Veneza e para mim era uma diversão passear por aí aos domingos. Por isso, sonho em ver nossa linda cidade italiana explodindo no quesito turismo, assim como toda região sul do nosso estado. A expectativa de todos está nas alturas por esta joia entre a serra e o mar, com uma gastronomia que, tenho certeza, eles jamais esquecerão e com uma beleza e carisma únicos que ficarão guardados no coração de todos os participantes. E toda essa coisa boa na bagagem, blogueiro nenhum deixará guardada no maleiro, a divulgação será espontânea e maravilhosa”, ressaltou.

A secretária de Cultura, Esporte e Turismo de Nova Veneza, Susan Bortoluzzi Brogni, destacou a importância dos influenciadores para a divulgação do turismo de Nova Veneza. “Foi uma iniciativa que veio dos blogueiros e isso sinaliza que Nova Veneza já está despertando olhares diferenciados da região e do Brasil, isso é uma etapa do planejamento que traçamos para estes quatro anos de desenvolvimento turístico e que já está dando frutos. É mais uma forma de projetar Nova Veneza no cenário nacional. Queremos atingir um público alvo e nossa meta é trazer uma diversidade de públicos para nossa cidade. Temos um conjunto de fatores que fazem Nova Veneza estar em destaque e queremos mostrar isso aos blogueiros”, salientou.

Os blogueiros serão recepcionados pelo Carnevale di Venezia e atrações culturais da cidade, além de visitar os pontos turísticos e experimentar a gastronomia típica italiana nos restaurantes.

Conheça os blogs participantes:

Mapa na Mão, de Criciúma

Viajando em 3…2…1, de Criciúma

Destino Mundo Afora, de Tubarão

Casa de Doda, de Blumenau

Tire a bunda do sofá, de São Bento do Sul

Dicas e Roteiros de Viagens, de Santos

Bagagem de Memórias, de São Paulo

Vem que te conto blog, de Campo dos Goytacazes no Rio de Janeiro

Viajando sem Medo, Rio de Janeiro

Vivi na Viagem, de São Gonçalo no Rio de Janeiro

Viajei Bonito, de Juiz de Fora em Minas Gerais

D&D Mundo Afora, de Santa Bárbara em Minas Gerais

Gabriel da Conceição