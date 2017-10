Nova Veneza recebe dois prêmios no Troféu Mérito Regional de Saúde 2017

As equipes de saúde de Nova Veneza receberam dois prêmios do Troféu Mérito Regional de Saúde 2017, promovido pela 20ª Gerência de Desenvolvimento Regional (ADR), de Criciúma. O evento premiou os 12 municípios de abrangência da ADR que foram destaque em diversos quesitos avaliados pelos técnicos da gerência. As premiações para o município foram de Destaque no Programa de Imunizações e de Melhor Monitoramento de Água Contaminada para Consumo Humano.

“É um prêmio que estimula a participação das equipes e cria uma disputa saudável para atuar cada vez melhor nas áreas da saúde do município. Quero parabenizar a equipe da gerência como idealizadores do evento”, pontuou o prefeito Rogério Frigo.

A equipe que organizou o evento avaliou os municípios no período de janeiro a setembro de 2017 nas áreas de assistência farmacêutica, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, imunização, vigilância ambiental, lacen, planejamento, controle avaliação e auditoria, TFD e atenção básica. Serão premiados ainda, servidores destaque, personalidades e hospitais.

Cris Freitas