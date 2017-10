Nova Veneza recebe o 1º Baile do Chopp

Festa acontece no dia 28 de outubro, no Salão de Eventos do São Bento Alto.

Com objetivo de criar mais uma tradição anual em Nova Veneza, E.C. São Bento Alto e a Sigman Produções irão promover no dia 28 de outubro, no Salão de Eventos de São Bento Alto, o 1º Baile do Chopp. Contando com o apoio do Master São Bento Alto e do Conselho de Assuntos Econômicos Paroquiais (Caep), o intuito é arrecadar fundos para melhorias no complexo esportivo da comunidade.

Um dos organizadores do evento, Artur Furlan Vitalli, explica que existe um espaço na comunidade que pode ser melhor usufruído pelos moradores. “Nosso projeto, em parceria com a Administração Municipal, através das Secretarias de Obras e Esportes, é realizar a drenagem na frente do complexo esportivo, melhorando a imagem e evitando o perigo de acidentes no local. Também queremos construir uma pista ao redor do campo, para que as pessoas possam utilizar em caminhadas. Será um local seguro para a prática de esportes, gerando saúde e bem estar à comunidade”, completa.

O evento contará com atrações sertanejas regionais, como Neguinho e Emanuel, MC Juninho, Breno e Edu, e Edu Rosa. “Tem música para todos os gostos, além do Chopp da Saint Bier como principal bebida da festa. Todos estão convidados a prestigiar”, reforça Vitalli.

Ingressos podem ser adquiridos por R$ 20 no primeiro lote, R$ 25 no segundo lote, ou R$ 30 no dia do evento.

Pontos de venda

Nova Veneza

Lotérica Buona Fortuna ​(​Centro​),

Luiz Barbearia​ (Caravaggio​) e

Mercado São Bento ​(​São Bento Alto​)

​Ararangu​á​ – Styllus;

Braco do Norte – A Musical;

Cocal do Sul – Tigernet;

Criciúma – DigituSul, PrimeWay Idiomas e Sapataria Moderna;

Forquilhinha – Espaco Moda Homem;

Içara – Mar Aberto;

Morro da Fumaça – Fifty Surf Skate Wear;

Orleans – A Musical;

Tubarão – DigituSul;

Urussanga – La Bella Boutique

Online: Ingresso Nacional.

Francine Ferreira