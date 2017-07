Nova Veneza realiza terceira rodada do Campeonato Municipal de Futebol

Os jogos iniciam na parte da manhã a partir das 8h e a tarde a partir das 13h15min em diversos locais do município.

Os times de Nova Veneza buscam vagas para a semifinal do Campeonato Municipal de Futebol neste domingo, 2, a terceira rodada da categoria titular e segunda rodada da categoria aspirante. Os jogos iniciam na parte da manhã a partir das 8h e a tarde a partir das 13h15min. Entre os times da categoria titular classificados na segunda rodada estão em 1º lugar Unidos Caravaggio, 2 º lugar E.C. Jardim Florença, 3º lugar E.C. São Bento Alto, 4º lugar Bairro Borotlotto, 5º lugar São Bento Baixo E.C. e em 6º lugar E.C. Rio Cedro Médio. Entre os times na categoria aspirantes se classificaram os times em 1º lugar Unidos Carvaggio, 2º E.C. São Bento Alto, 3º lugar Real Veneza F.C. e em 4º lugar E.C. Jardim Florença.

“Estamos muito satisfeitos com o início da competição, foram jogos emocionantes e disputados, mas todos com muita disciplina. Percebemos que comparado aos outros anos o nível técnico aumentou, são menos equipes, mas com mais qualidade. Estamos próximos da terceira rodada que será disputada neste domingo e as equipes se afunilando pela briga pelas classificações. Convidamos todo o público de Nova Veneza para prestigiar os jogos do nosso campeonato e valorizar os atletas do município”, ressaltou o diretor do Departamento Municipal de Esportes, Hériton Luciano Sandrini.

Confira os horários dos jogos:

Real Veneza F. C. X E.C. Jardim Florença às 8h30min em Nova Veneza (categoria aspirante)

Bairro Bortolotto X E. C. Jardim Florença às 10h em Nova Veneza (categoria titular)

Unidos Caravaggio X São Bento Alto às 13h15min em Caravaggio (categoria aspirante)

Unidos Caravaggio X E.C. São Bento Alto às 15h15min em Caravaggio (categoria titular

E. C. Rio Cedro Médio X São Bento Baixo E.C. às 15h15min em Rio Cedro Médio (categoria titular)

Gabriel da Conceição