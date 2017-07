As inscrições devem ser realizadas com antecedência na Fundave, anexa ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o valor da inscrição é de R$ 100.

Nova Veneza realiza o 5º Mutirão de Castração no dia 12 de agosto no Ginásio de Esportes Alfredo Bortoluzzi. A ação é promovida através da Prefeitura Municipal de Nova Veneza, Fundave (Fundação do Meio Ambiente), MAPA (Mãos que Ajudam, Patinhas que Agradecem) e a ONG SOS Bicho Urbano com o objetivo de proporcionar castração com valor acessível e diminuir a proliferação de animais de rua.

“A Fundação do Meio Ambiente vem apoiando há algum tempo as atividades para o bem estar animal, temos como parceiros a ONG SOS Bicho Urbano e voluntários que ajudam no dia da execução. Este mutirão proporciona aos cidadãos acesso para realizarem a castração com preço acessível, um preço social”, ressaltou o presidente da Fundave, Juliano Mondardo Dal Molin.

Segundo Dal Molin, os benefícios da castração são vários, como prevenção de doenças causadas pela vacina, prevenção da proliferação de animais, melhora na saúde e nas condições físicas. Através da ONG também são castrados animais de rua.

As inscrições devem ser realizadas com antecedência na Fundave, anexa ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o valor da inscrição é de R$ 100 para cada animal independente do sexo. O valor do medicamento será de R$ 20 que poderá ser pago no ato da inscrição ou no dia da castração do animal. O medicamento também pode ser comprado pelo responsável do animal em local de sua preferência. Para mais informações entrar em contato com a Fundave pelo telefone (48) 3436- 5273 ou e-mail: fundave@novaveneza.sc. gov.br.

