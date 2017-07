Nova Veneza realiza lançamento da Corrida Noturna

A Corrida Noturna de Nova Veneza é a primeira etapa do Desafio Sul Brasil, a segunda etapa será realizada em Balneário Rincão durante o verão.

Com o objetivo de integrar o esporte ao cenário do trade turístico, Nova Veneza lançou neste sábado, 1, as inscrições para o “Desafio Sul Brasil: Corrida Noturna etapa Nova Veneza”, evento que será realizado no dia 16 de setembro, promovido pelo Departamento Municipal de Esportes e a Move Adventure, empresa especializada na organização de corridas. A expectativa é reunir 500 participantes em duas categorias de 5KM e 12KM que irão percorrer pelas ruas do município em dois trajetos diferentes.

O número máximo de inscrições é limitado em 500 pessoas, mas a organização estima que cerca de 2 mil pessoas, como familiares e amigos dos participantes, estejam na cidade durante o final de semana. Rafael Rosso, um dos integrantes da Move Adventure, empresa de Santa Catarina estabelecida em 2012 no mercado de organização de corridas, conta que já frequentavam a cidade e nasceu a ideia de trazer uma corrida para Nova Veneza devido ao grande público que a cidade vem atraindo durante todo o ano.

“Queremos colocar Nova Veneza no mapa esportivo. A cidade tem todo o potencial gastronômico e tem muito a ganhar, irá receber pessoas de toda Santa Catarina com grande poder aquisitivo, que irão consumir dentro do município. Para a Move Adventure, que estamos desde de 2012 organizando corridas, trazer essa corrida noturna para Nova Veneza é uma forma de desafiar todos os atletas que já conhecemos e proporcionar momentos de prazer”, destacou Rosso.

A intenção é trazer os participantes já na sexta-feira e que eles permaneçam até domingo na cidade. No sábado, 16 de setembro, deverá haver uma programação das 9h às 18h com atividades físicas e entretenimento.

As inscrições podem ser realizadas on-line pelo site www.moveadventure.com.br. O valor para a corrida de 5KM é R$ 45 e para os 12KM é R$ 55, com desconto para grupos que se inscreverem juntos. Todos os inscritos ganharão um kit atleta com camiseta, chip que irá controlar a chegada e o tempo de prova, entre outros itens. Todos os participantes irão ganhar medalhas e os finalistas troféus e camiseta especial para usarem no próximo ano.

Corrida

A largada será simultânea às 18h30min do Palazzo Delle Acque, percorrendo a Rua dos Imigrantes até o trevo do Bairro Eliza Gava, indo em direção ao trevo de acesso a São Bento Alto, alterando o trajeto neste ponto. Quem compete para os 5Km seguirá pelo Bairro Bortolotto retornando pela Rua Alfredo Pessi. Quem prossegue para os 12Km irá em direção a São Bento Alto retornando por uma estrada de chão que dá acesso à Rua Alfredo Pessi. Ambos os trajetos irão finalizar no Palazzo Delle Acque. As provas terão o tempo máximo de três horas de duração.

“Aqueles que forem para os 5KM devem ter já completado a distância pelo menos alguma vez, para que se sintam à vontade para fazer o percurso. É um trajeto plano e será realizado com tranquilidade. Os 12KM é mais desafiador, quem fizer terá que ter consciência se está apto a completar, pois é uma corrida noturna, a pessoa terá o desgaste do dia, pois fez outras atividades, tem que estar bem para poder completar. Terá quatro pontos de hidratação ao longo da prova, é o suficiente para que a pessoa se hidrate e possa ficar à vontade para completar o percurso”, ressaltou o responsável pela organização da corrida, Guilherme Toscan.

Segundo o profissional, o percurso de 5KM é considerado nível leve para iniciantes e os 12KM é o nível hard, para quem está mais condicionado e atletas. Serão 77 dias até a corrida, para quem começar agora deverá se focar na distância de 5km, treinando durante dois meses com o auxílio de um profissional conseguirá completar a corrida, é aconselhado ir a um médio para consultar as condições físicas.

Calendário anual

O objetivo do Departamento Municipal de Esportes é criar um calendário anual para inserir o esporte junto ao trade turístico de Nova Veneza. “O objetivo da Corrida Noturna é ser mais um grande atrativo que estamos trazendo para Nova Veneza. Temos atrativos na área da gastronomia, cultura e do turismo, e nós do Departamento Municipal de Esportes temos como missão inserir o esporte neste contexto. Por isso temos que criar e desenvolver atividades para trazer o turista para Nova Veneza, oferecendo opções esportivas, de lazer, turísticas e gastronômicas. Procuramos o melhor parceiro para realizar a corrida noturna, devido a estrutura e experiência da empresa. Quem vier para a corrida noturna poderá desfrutar de todos os atrativos de Nova Veneza”, salientou o diretor do Departamento Municipal de Esportes, Hériton Luciano Sandrini.

O diretor também destacou que o esporte de Nova Veneza está alcançando resultados sociais e rendimento esportivo com atletas de destaque estadual, nacional e internacional como o técnico de atletismo Roberto Bortolotto e a atleta Larissa que ficou em 5º lugar no Campeonato Escolar Mundial que aconteceu na França em uma prova até 18 anos, sendo que ela tem somente 14 anos.

Gabriel da Conceição