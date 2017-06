Nova Veneza realiza a 4ª etapa do JEVS com a modalidade de futebol “Moleque Bom de Bola”

A escola Abílio César Borges foi campeã na categoria masculina e a escola Bairro Bortolotto venceu na categoria feminina.

A 4ª etapa do JEVS (Jogos Escolares Venezianos) realizado pelo Departamento Municipal de Esportes em parceria com a Secretaria de Educação de Nova Veneza nesta terça-feira, 27, teve como modalidade o futebol e classificou categoria masculina as escolas E.E.B Abílio César Borges em 1º lugar, E.B.M Líbero Ugione em 2º lugar e E.E.B Humberto Hermmes Hoffman em 3º lugar, já na categoria feminina se classificaram as escolas E.B.M Bairro Bortolotto em 1º lugar, E.E.B Humberto Hermmes Hoffman em 2º lugar e E.E.B Abílio César Borges em 3º lugar. O evento foi também uma seletiva para o Moleque Bom de Bola.

“Estamos satisfeitos com mais uma etapa concluída, realizamos a 4ª etapa do JEVS em parceria com a Secretaria de Educação, tivemos como modalidade o futebol de 12 a 14 que serviu também como uma seletiva para o Moleque Bom de Bola onde a equipe campeão no masculino e feminino irá representar Nova Veneza nos microrregionais. Todas as escolas participaram com muito empenho e dedicação, isso engrandece o esporte de Nova Veneza. Queremos proporcionar esporte como forma de lazer educativo para que as pessoas tenham qualidade de vida e saúde”, destacou o diretor do Departamento de Esportes Hériton Luciano Sandrini.

De acordo com o diretor os destaques da competição poderão receber um nível maior de treinamento como forma de incentivo.

Para o prefeito Rogério Frigo o JEVS é uma das competições mais importante dentro do esporte de Nova Veneza. “Apoiamos, incentivamos e também liberamos recursos, pois além da obrigação, é um dever do poder público incentivar a prática do esporte para os nossos jovens. É um momento importante onde reunimos as escolas municipais e estaduais, os jovens permaneceram durante o dia inteiro, receberam refeições, se divertiram e disputaram o Moleque Bom de Boa”, ressaltou

Segundo o prefeito, Nova Veneza tem um diferencial no esporte como a final a Copa Sul com a vitória do time Metropolitano e a atleta Larissa que disputa atletismo na França representando o Brasil e o município. “São atletas que foram descobertos em Nova Veneza e isso nos alegra, um dos objetivos é descobrir talentos, além de fazer a prática do esporte que é saudável para toda criança e todo jovem”, salientou.

A próxima etapa do JEVS será realizada em agosto e a modalidade disputada será o futebol suíço.

