Nova Veneza realiza abertura dos 20º Jogos Escolares Venezianos

O Departamento de Esportes em parceria com a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e a Secretaria de Educação realizaram a abertura dos 20º Jogos Escolares Venezianos (JEVS) nesta quinta-feira, 16, no Ginásio de Esportes Alfredo Bortoluzzi. O ato solene marcou a comemoração dos 20 anos da competição que incentiva a prática de várias modalidades esportivas em Nova Veneza.

Um dos momentos emocionantes da solenidade foi à entrada do Bortolotto com as atletas do atletismo Julio Cesar Macedo, acompanhado da sua mãe Jerusa Odete Aguiar Macedo, que participou da primeira edição da competição, Mikaely Michels Demo, com a mãe Grasiela Goularte Michels Demo, também participante da primeira edição dos jogos e o Alisson Coral da Silva.

E ainda a condução do fogo simbólico pela aluna atleta Larissa da Silva Lucio. Todos os alunos/atletas da vigésima edição dos Jevs que vem se destacando na modalidade e representam a cidade em competições pelo estado e nacional.

“É uma satisfação realizar os 20º Jogos Escolares Venezianos. Foi uma sementinha plantada há vinte anos que deu frutos e se solidificou, e hoje faz parte do calendário tanto esportivo quanto escolar do município. Todos sabem da importância que o esporte tem na vida do ser humano, seja como lazer, saúde, qualidade de vida, caráter e na formação de cidadãos de bem. Podem surgir talentos depois deste evento, esses jovens podem seguir uma carreira no esporte promissora. Já temos vários nomes como Larissa, Mikaely, Alisson e Roberto Bortolotto e muitos outros atletas que temos em Nova Veneza de renome municipal, estadual, nacional e mundial”, ressaltou o diretor de Esportes Hérinton Luciano Sandrini.

O evento homenageou o criador do evento, o professor Roberto Bortolotto, e atletas que representam a cidade em competições e pais que fizeram parte da história dos jogos. Bortolotto foi atleta da Seleção Brasileira de Atletismo durante sete anos participando de mundiais no Japão, Espanha, e foi campeão na nacional, na França, sul-americano e ibero-americano, após a carreira como atleta trabalhou como técnico da Seleção Brasileira de Atletismo durante três anos.

“Há 20 anos quando vim para Nova Veneza não existiam competições para as crianças e baseado nos Jogos Abertos de Santa Catarina criei um evento onde as crianças tivessem atividades o ano inteiro. O JEVS foi criado para fomentar o esporte de Nova Veneza. É um orgulho ver o JEVS hoje, tem mães que participaram e estão junto aos filhos que irão participar neste ano. E através do JEVS já temos vários campeões brasileiros”, destacou Bortolotto.

Segundo o prefeito Rogério Frigo, incentivar o esporte junto à juventude será uma das principais ações durante os próximos quatro anos de governo. “O JEVS acontece todos os anos em Nova Veneza e é um orgulho para o esporte do município. Sabemos da importância de desenvolver o esporte em nossa cidade através da Secretária de Cultura, Esporte e Turismo, do Departamento Municipal de Esportes em parceria com Secretaria de Educação e o Departamento da Juventude.

É isso que iremos fazer ao longo dos quatro anos de nosso mandato, vamos apoiar aquilo que realmente é bom para o nosso município, e nada melhor do que incentivar nossa juventude a praticar o esporte. Assim, declaro aberto os 20º Jogos Escolares Venezianos”, salientou durante o discurso de abertura.

O prefeito também destacou a aquisição do placar eletrônico móvel conquistado através da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) e do deputado estadual Adilor Guglielmi, o Dóia.

Irão participar dos 20º JEVS as escolas municipais E.M Augusto Mondardo; E.B.M Bairro Bortolotto; E.M Caravaggio; E.M Ítalo Amboni; E.B.M Líbero Ugione e E.M Vitor Savi e as estaduais E.E.B Abílio César Borges; E.E.B Humberto Hermmes Hoffman; E.E.B Julieta Torres Gonçalves. Até novembro serão disputadas duas modalidades por mês com classificação, pontuação e premiação. Entre as modalidades estão atletismo, futebol, futsal, vôlei, handebol e xadrez.

A primeira edição dos jogos esta marcada para o dia 22 de março (quarta-feira), a partir das 8h, na pista de atletismo, do estádio Darci Marini. A estimativa é de 250 alunos/atletas participarem da competição.

Cris Freitas