Nova Veneza é o quarto maior produtor de arroz do Estado, com 7,8 mil hectares de cultivo, o que equivale a 63.983 toneladas. Neste ano, segundo dados da Epagri apresentados durante o Seminário de Arroz Irrigado, nesta quarta-feira, dia 14, é a maior safra da historia do município.

O município obteve um crescimento de 14,25% da safra, houve um incremento de 20,47 sacos por hectares, totalizando uma média de 160 mil sacos a mais na produção. Isso reflete economicamente em uma receita bruta de mais de R$ 50 milhões para cidade, considerando o preço do saco a R$ 40.

De acordo com o engenheiro agrônomo da Epagri de Nova Veneza, Donato Lucietti destaca o que influenciou para a boa safra. “Na produtividade influenciou o uso da cultivar da Epagri SCS 121 CL. O CL significa que esta variedade deve ser usada no sistema de produção Clearfield – termo em inglês que significa “campo limpo”.

A nova variedade se destaca pelo seu alto desempenho na lavoura, por ser resistente a herbicidas do grupo químico das imidazolinonas, que controlam praticamente todas as plantas daninhas que infestam as lavouras de arroz irrigado, inclusive o arroz-daninho, também conhecido como arroz-vermelho. Também apresenta boa resistência às doenças e ao acamamento”, comentou.

O engenheiro ainda enfatizou as condições climáticas como fator predominante a qualidade da safra. “As condições climáticas foram muito favoráveis com boas distribuições de chuvas, temperaturas adequadas e ainda a umidade relativa do ar abaixo de 90%, o que não favoreceu a ocorrência de brusone, doença que ataca a lavoura de arroz que somente acontece quando a umidade relativa do ar for superior a 92%.

Nós tivemos os meses principais para a lavoura de arroz que são janeiro e fevereiro com uma radiação solar boa, associadas com temperaturas não muito altas, as plantas respiram menos a noite, gastam menos energia e no outro começam a produzir a partir de uma outra carga novamente, além do manejo”, revelou.

Nos últimos dez anos, o histórico do município nos tivemos problemas com granizo, doenças. E de 2016 a 2017, saímos de 7.182 quilogramas por hectares para 8.203 quilogramas por hectares. As únicas localizadas da cidade que não produzem são São José e Caravaggio, o restante de Nova Veneza todas tem a produção de arroz.

“As expectativas foram superadas. Esta é a maior safra dos últimos anos, resultado da competência do produtor e o clima contribuíram muito. Os nossos agricultores merecem esse retorno financeiro, pois muitos deles são responsáveis por abastecer a nossa mesa. Quero também aproveitar e convidar a todos a participarem das festividades do município para brindarmos juntos essas conquistas”, afirmou o prefeito Rogério Frigo.

Cris Freitas