Nova Veneza na programação do Festival de Teatro que irá comemorar os 20 anos do grupo Cirquinho do Revirado

O Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado liberou a programação completa do Festival Nacional de Teatro Revirado, que será realizado em dez municípios da região sul de Santa Catarina, de 16 até 23 de setembro. No total serão 48 apresentações, de 20 grupos de teatro dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba e ainda duas atrações da Argentina.

O festival é uma realização do Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado, que comemora 20 anos em 2017. A apresentação do festival é da Fundação Municipal de Cultura e Esporte da Içara, patrocínio da Unesc, RAC Saneamento e a Cooperja.

Abertura

A abertura do festival será no dia 16, às 16 horas, na rua Altamiro Guimarães, atrás da Matriz São Donato em Içara, com o espetáculo “Automakina Universo Deslizante”, do Grupo de Pernas Pro Ar, de Canoas – RS, que tem atuação de Luciano Wieser e a direção de Jackson Zambelli.

Locais de apresentação

O festival será todo com atrações gratuitas, sendo apresentadas nos municípios de Nova Veneza, Forquilhinha, Maracajá, Jacinto Machado, Orleans, Criciúma, Siderópolis, Cocal do Sul e Balneário Rincão.

Sendo que todos os dias terão atrações no município de Içara, e a Unesc receberá atrações de segunda a sexta (18 até 22), além de uma oficina de Treinamento Acrobático e uma mesa de debate com o tema: “A comicidade na cena”, com os atores Luiz Carlos Vasconcelos (Palhaço Xuxu – Ator que trabalhou em novelas da Globo e interpretou Dráuzio Varela em Carandiru), Marcelo Pena, (que trabalhou no Circo de Soleil) e o Palhaço Biriba.

Em Treviso, no dia 15 será feito um evento pré-festival no ginásio municipal.

Revirada Cultural

Serão oito dias de evento, sendo que no último acontece a Revirada Cultural, com 12 horas de programação ininterrupta. As atrações iniciam às 10h, na Praça da Juventude em Içara. Depois, às 21h o evento continua no Colher de Chá, também em Içara. Na programação da revirada está incluído feiras, oficinas de perna de pau, de argila, pintura, escultura, muita música, dança, e é claro, teatro.

Hora Local Espetáculo 16 de Setembro – SÁBADO 16h Içara – Rua Altamiro Guimarães, próximo a matriz – São Donato. Automakina

Grupo De Pernas Pro Ar (Canoas –RS) 17 – DOMINGO 16h Içara – Bairro Tereza Cristina – Condomínio Dona Emma Colonetti PataLogia

Grupo Pato Mojado (Rosário – Argentina). 16h Nova Veneza – Praça Humberto Bortoluzzi Um Sorriso Vale Mais que mil Palavras

Grupo: Martim Martinez Elcaro – Buenos Aires – Argentina 19h30 Nova Veneza – Teatro Municipal Dona Bilica Naquele tempo Grupo: Cia Pé de Vento Teatro 18 – SEGUNDA 10h Criciúma – Escola José Rosso – Quarta Linha PatoLogia

Grupo: Pato Mojado – Rosário – Argentina. 14h Içara – Praça da Igreja Matriz São Donato SILENCIO TOTAL, vem chegando um Palhaço

Luiz Carlos Vasconcelos – João Pessoa – PB 14h30 Criciúma – Colégio Marista Auditório El Gran Circo Teatro de Luvas

Grupo: CIA Mutua – Itajaí -SC 19h30 Içara – Bairro – Vila Nova – CEU PatoLogia

Grupo: Pato Mojado – Rosário – Argentina. 20h Criciúma – UNESC – Praça do Estudante As aventuras do Fusca a Vela

Grupo UEBA produtos Notáveis – Caxias – RS 19 – TERÇA 9h Siderópolis – Praça Central As aventuras do Fusca a Vela

Grupo UEBA produtos Notáveis – Caxias – RS 9h Içara – Praça da Matriz São Donato El Gran Circo Teatro de Luvas

Grupo: CIA Mutua – Itajaí-SC 14h às 17h Criciúma – UNESC – Sala de dança Oficina de Treinamento Acrobático

(Prof. Cora Alfiz.La Caravana – Argentina) 15h Siderópolis – Praça Central Para Contar Estrelas Grupo: Cirandela T-atro – Criciúma 15h Criciúma – UNESC – Praça do Estudante SILENCIO TOTAL, vem chegando um Palhaço

Luiz Carlos Vasconcelos – João Pessoa – PB 19h Criciúma – UNESC – Bloco “O” Sala 1 Mesa A Comicidade na cena. Luiz Carlos Vasconcelos, Palhaço Biriba, Marcelo Perna 19h Siderópolis – Siderópolis Clube Metropol – Carvão, Ópio e Futebol Grupo: Enluaratos – Criciuma-SC 19h30 Içara – Bairro Aurora Em Frente a Igreja Santa Barbara As aventuras do Fusca a Vela

Grupo UEBA produtos Notáveis – Caxias – RS 20 – QUARTA 9h Maracajá – Ginásio de Esporte Um Sorriso Vale Mais que mil Palavras

Grupo: Martim Martinez Elcaro – Buenos Aires – Argentina 9h Forquilhinha – Centro de Eventos SILENCIO TOTAL, vem chegando um Palhaço

Luiz Carlos Vasconcelos – João Pessoa – PB 9h Jacinto Machado – Praça Central PatoLogias

Grupo: Pato Mojado – Rosário – Argentina. 14h às 17h Criciúma – UNESC Sala de dança Oficina de Treinamento Acrobático

(Prof. Cora Alfiz.La Caravana. Argentina) 14h Jacinto Machado – Praça Central Para Contar Estrelas Grupo: Cirandela Teatro – Criciúma 14h Içara – Praça da Igreja Matriz São Donato Espetáculo: As aventuras do Fusca a Vela

Grupo UEBA produtos Notáveis – Caxias – RS 15h Maracajá – Ginásio de Esporte Ch@furdo

Grupo: Dona Zefinha – Itapipoca – CE 15h Criciúma – UNESC – Praça do Estudante O Lançador de Foguetes

Grupo: De Pernas Pro Ar – Canoas – RS 19h30 Içara – Boa Vista – Salão Paroquial Biriba o Namorado da Empregada

Grupo: Palhaço Biriba – SC 21- QUINTA 9h Içara – Praça da Igreja Matriz São Donato O Lançador de Foguetes

Grupo: De Pernas Pro Ar – Canoas – RS 12h30 Criciúma – Praça Nereu Ramos O desembarque Grupo: Circo Pirata – Balneário Camboriú – SC 14h Içara Esplanada – Salão Paroquial Um Sorriso Vale Mais que mil Palavras

Grupo: Martim Martinez Elcaro – Buenos Aires – Argentina 15h Criciúma – Escola Osvaldo Wilse – Vila Manaus Ch@furdo

Grupo: Dona Zefinha – Itapipoca – CE 19h Balneário Rincão Centro Comunitário Espetáculo: Meu Pai é um homem pássaro Grupo: Cia Experimentos – Itajaí – SC 19h Orleans – Pro Arte Automato Grupo: Dona Zefinha – Itapipoca – Ceará 20h Criciúma – UNESC Sala de Dança Das águas Grupo: Cia Carona de Teatro – Blumenau – SC 22 – SEXTA 14h Içara – Praça da Igreja Matriz São Donato Ch@afurdo

Grupo: Dona Zefinha – Itapipoca – CE 15h Forquilhinha – Centro de Eventos Um Sorriso Vale Mais que mil Palavras

Grupo: Martim Martinez Elcaro – Buenos Aires – Argentina 19h30 Içara – Bairro Presidente Vargas Clov’s o Internacionavel Grupo: Teatro lá nos Fundos – Criciúma – SC 19h30 Criciúma – Bairro Ana Maria – Centro Comunitário Pacacoenco Grupo: Ospalia – Itajaí – SC 19h30 Criciúma – UNESC – Praça do estudante Família ZL 20h Criciúma – UNESC Praça do estudante O desembarque Grupo : Circo Pirata – Balneário Caboriú -SC 20h30 Criciúma – UNESC Praça do estudante Revés Grupo: Coletivo SOU – Içara – SC 23 – SÁBADO REVIRADA CULTURAL 15h Cocal do Sul – Cocal Fest Espetáculo: Um Sorriso Vale Mais que mil Palavras

Grupo: Martim Martinez Elcaro – Buenos Aires – Argentina 16h Cocal do Sul – Cocal Fest Espetáculo: Ch@afurdo

Grupo: Dona Zefinha – Itapipoca – CE 16h Forquilhinha – Parque Ecológico Espetáculo : O desembarco Grupo Circo Pirata – Balneário Camboriu 10h 21h Içara – Praça da Juventude Revirada Cultural no colhér de chá Oficinas de Pernas de Pau, Oficina de escultura em argila, Musicas, danças, performances, Pik NIK, Poesia, feira de orgânicos, Sebo, Família ZL, Grafit, Feira de Artesanato, Cria na Roda e os seguintes espetáculos: – O Desembarque do Grupo Circo Pirata, Balneário Camboriú; – Pacaquenco Grupo Ospalia – Itajaí; – Homem Pedal – Grupo Risco de Teatro – Itajaí; – OITAVA-FEIRA: decretamos feriado Grupo ETC – Florianópolis; – Ser Tão – Coletivo Soul Dance Atrações no Colher de Chá – Contos Notivagos – CIa Experimentos – Itajaí;

– Insones – Grupo Paraverso de Florianópolis; – Grupo Dona Zefinha – Itapipoca – CE;

Antonio Rozeng