Nova Veneza participa do Catarinafest em Brasília

Nova Veneza participa até o dia 20 de agosto do Catarinafest, uma feira que promove a cultura catarinense em Brasília. Ao todo, são 140 stands com atrações culturais, lazer, compras, além de uma praça de alimentação com comidas típicas de todas as regiões de Santa Catarina. Entre os expositores estão Nova Veneza, Blumenau, Pomerode e diversas marcas e produtos. O Carnevale di Venezia foi atração no palco principal no último dia 13 e volta a se apresentar no encerramento da feira no domingo, dia 20.

“O Catarinafest é uma ideia inovadora, uma feira que traz junto o melhor da cultura e do lazer que Santa Catarina tem. Muitos expositores queriam vir, mas fizemos uma seleção. Foram convidados aqueles que achamos que melhor representavam Santa Catarina como é o caso de Nova Veneza com uma atração lindíssima que é o Carnevale di Venezia, Blumenau com a Oktoberfest, entre outras atrações. Queremos abrir uma tradição para que todos os anos Santa Catarina se faça presente com esta festa e feira no cerrado”, ressaltou a porta voz da família Baba, organizadora do evento. A família Baba adotou Santa Catarina para viver e hoje exalta a cultura catarinense através da feira.

No stand de Nova Veneza estão expostos produtos colonias como vinhos, sucos de uva, bolachas, máscaras, exposição fotográficas e os personagens do Carnevale di Venezia que chamam a atenção dos visitantes.

“Este é o momento de recomeçar a expor Nova Veneza no circuito nacional. Brasília é uma cidade que absorve cultura e estão encantados com o que estão vendo do Carnevale e de Nova Veneza, é uma cultura nova para eles. Os brasilienses conhecem o sul basicamente até Florianópolis. O sul e extremo sul do estado têm muitas belezas e através dessa feira estamos conseguindo mostrar. Estamos ao lado do stand da Santur, que mostra o que tem de melhor no estado de Santa Catarina”, salientou a secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Susan Bortoluzzi Brogni.

Passaram pelo stand visitantes e políticos como o secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina, Leonel Pavan, o secretário executivo de Articulação Nacional Acélio Casagrande, os deputados federais Jorginho Mello e Geovania de Sá, entre outros políticos.

