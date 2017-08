Nova Veneza irá participar do 4º Prêmio ACIC de Matemática, promovido pela Associação Empresarial de Criciúma – ACIC , apoiado pela Secretaria Municipal de Educação de Nova Veneza e pela Instituição Técnica Conveniada (ITC) para a formulação e correção das avaliações, com o objetivo de promover a valorização da matemática na vida cotidiana da sociedade.

O 4º Prêmio ACIC de Matemática é destinado a estudantes do 5º ao 8º ano do ensino fundamental da rede pública municipal. Neste ano, foram inscritas as escolas municipais do Bairro Bortolotto, Líbero Ugioni, Ítalo Amboni, Augusto Mondardo, Vitor Savi e Caravaggio.

Para o secretário de Educação, Elzio Milanez a matemática desperta o raciocínio e a concentração nos alunos. “Sempre digo que: a vida é cheia de número e palavras. E estamos incentivando a participar do prêmio ACIC para despertar o raciocínio na criança, jovem e adolescente que, embora presentes fisicamente e estão em alguns momentos ausentes mentalmente em sala de aula. Além do que, como instrumento de avaliação externo, nos fornecerá dados para rever e instrumentalizar o processo de ensino e aprendizagem na área das exatas em nossa rede de ensino”.

As avaliações do Prêmio ACIC de Matemática ocorrem em duas etapas, onde os alunos que superarem a nota mínima na primeira etapa (prova de múltipla escolha) seguem para segunda etapa, uma avaliação discursiva.

Cris Freitas