Nova Veneza irá participar do Catarinafest em Brasília

Nova Veneza irá participar do Catarinafest, de 11 a 20 de agosto, no Expobrasília (Parque da cidade), em Brasília. De todos os principais eventos culturais do estado, a Capital Catarinense da Gastronomia Típica e Blumenau estarão divulgando em estandes próprios as suas potencialidades. É a primeira vez, no Distrito Federal, que o evento estará levando as melhores marcas, empreendimentos e melhor gastronomia. A cidade foi escolhida por ser uma cidade grande, visada pela possibilidade da exploração e expansão do mercado.

A secretária de Cultura, Esporte e Turismo, Susan Bortoluzzi Brogni ressalta que o convite da Santur é uma oportunidade ímpar ter o privilégio de participar com estande próprio e poder divulgar uma das atrações diferenciadas da Festa da Gastronomia, o Carnevale di Venezia e os produtos da terra. Nós iremos mostrar o que tem de melhor em Nova Veneza com relação a vinhos, aos produtos da Coofanove, do Disner e Leite Veneza. Quem passar por este evento irá conhecer um pouco da nossa cidade cultural e economicamente. A satisfação é saber que Nova Veneza foi convidada entre os grandes a estar presentes na capital do país”, comentou.

“Nós descobrimos a vocação para o turismo e agora é mais uma oportunidade de voltarmos a divulgar o nosso município em grandes eventos como o Catarinafest. Será mais uma vitrine para apresentarmos o Carnevale di Venezia e os produtos da nossa terra na capital do país que recebe milhares de pessoas a cada dia”, afirma o prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo.

Cris Freitas| Foto: Anderson Machado