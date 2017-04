Nova Veneza irá inaugurar o carimbo não oficial da Gôndola

O ato de inauguração será realizado na Praça Humberto Bortoluzzi na próxima quinta-feira, 13, às 20h.

Nova Veneza inaugura na próxima quinta-feira, 13, o carimbo não oficial da Gôndola. O ato será realizado na Praça Humberto Bortoluzzi às 20h com apresentação artística. O carimbo não oficial existe em várias cidades do mundo e tem o objetivo de registrar no passaporte a visita em pontos turísticos.

“O carimbo não oficial de um ponto turístico é uma recordação para o turista que vier até Nova Veneza. Vai estar presente na casa do gondoleiro, a pessoa que estiver com o passaporte brasileiro ou estrangeiro irá assinar o livro ata e depois receberá o carimbo datado da gôndola. Muitos países já possuem esse tipo de carimbo, pois o passaporte é uma recordação das viagens”, ressaltou o vereador Aroldo Frigo Júnior, responsável pela autoria da indicação.

Segundo a secretária de Cultura, Esporte e Turismo, Susan Bortoluzzi Brogni, o carimbo da Gôndola será mais um diferencial em Nova Veneza. “Queremos que todas as pessoas que tenham passaporte, seja brasileiro ou estrangeiro, venham carimbar. Será uma recordação da visita em uma gôndola original de Veneza, na Itália. É mais um diferencial para Nova Veneza”, salientou.

Gabriel da Conceição