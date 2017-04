Projeto foi desenvolvido pela AFAVE em parceria com a Secretaria de Saúde e serão oferecidas palestras e kits de enxoval.

Nova Veneza inicia o Projeto Gestar desenvolvido pela AFAVE (Associação Feminina de Assistência Veneziana) em parceria com a Secretaria de Saúde. O objetivo do projeto é dar assistência as gestantes carentes, oferecendo através da Secretaria de Saúde palestras de cunho informativo e orientações em relação à saúde da gestante e do bebê e dar um kit de enxoval para as mães carentes para suprir as primeiras necessidades.

Foram repassadas orientações sobre os riscos que há durante a gestação, os cuidados com a gestante e o recém-nascido, a primeira consulta, as vacinas, o teste do pezinho, a importância do pré-natal, o primeiro banho e a higienização correta.

“Vamos cadastrar todas as gestantes, iremos ver quais as gestantes de risco e fazer um grande grupo para passar as orientações com nutricionista, dentista, enfermeiro, médico, entre outros profissionais. Além disso, iremos às escolas orientar as jovens para que não tenham uma gestação prematura. É um programa que abrange desde as adolescentes até o pós-puérpera”, destacou a enfermeira responsável pela Unidade de Saúde Básica do Centro, Cleidinei Policarpi.

Segundo a assistente social Daniela Michels Zanelatto o objetivo é atender as gestantes que estejam em vulnerabilidade dentro do município. “Nosso objetivo é fazer o acompanhamento com as mães que estão em vulnerabilidade, seja social, econômica, emocional, rompimentos de vínculos familiares, entre outras. Unimos essas mães, apresentamos alternativas com outros profissionais e encaminhamos os direitos que muitas não tem conhecimento”, comentou.

Para a vice-presidente de honra da AFAVE, Vera Spilere, a gestação é um momento importante e associação quer ser parceria das gestantes carentes. “Esse momento da gestação é um momento especial para todas as mães e a AFAVE quer participar deste momento principalmente com as gestantes carentes, muitas vezes são adolescentes que ainda não tem noção do que vai vir pela frente. É uma forma do município contribuir”, ressaltou.

De acordo com a presidente de honra da AFAVE, Sidnei Vitoria Frigo, o a meta é confeccionar mais de 50 kits de enxoval. “Este projeto nasceu com o nome Cantinho Beneficente, foi implantado em 2006 com um grupo de voluntárias e depois as monitoras dos Clubes de Mães adotaram. Voltamos a implantar o projeto com um novo nome, Projeto Gestar, é um projeto importante que passa os primeiros cuidados com a gestação e o bebe. Exigimos que elas estejam com o pré-natal completo para serem contemplados com um kit de enxoval que foi preparado pelas monitoras dos clubes de mãe nos horários e nossa intenção é confeccionar mais kits conforme a demanda de gestantes carentes”, salientou.

Serão realizados até seis encontros durante o ano, as gestantes interessadas devem procurar a AFAVE, a Secretaria de Saúde ou as Unidades Básicas de Saúde.

Cris Freitas