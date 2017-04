Nova Veneza inicia Campeonato Municipal Interfamílias de Futsal 2017

Estes foram os primeiros jogos com a utilização do placar eletrônico móvel conquistado pelo Departamento Municipal de Esportes.

Foi apitado o início do Campeonato Municipal Interfamílias de Futsal 2017 nesta quarta-feira, 5, no ginásio de esportes Alfredo Bortoluzzi, em Nova Veneza. O Campeonato Interfamílias reunirá 10 famílias que disputarão o título deste ano. As famílias Dias e Goes iniciaram a disputa seguidas das famílias Mondardo e Teles.

O campeonato reúne as famílias Dias, Goes, Mondardo, Teles, Gava, Vitali, Fontana, Sávio, Nazário e Da Silva. Segundo o diretor do Departamento Municipal de Esportes, Hériton Luciano Sandrini, é um dos eventos mais importante dentro do esporte do município. “Tivemos o início das competições coletivas em nosso município. Vamos reunir 10 equipes formadas por 10 famílias que irão disputar o campeonato e brigar pelo título. É um campeonato importante e genuíno de Nova Veneza, veremos grandes jogos. Que transcorra tudo normalmente dentro da condição técnica e disciplinar”, ressaltou.

Estes foram os primeiros jogos que tiveram a utilização do placar eletrônico móvel conquistado pela Prefeitura de Nova Veneza e o Departamento Municipal de Esportes através da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) e do deputado estadual Dóia Guglielmi. O placar eletrônico móvel marca as faltas, o tempo, entre outras funções e poderá ser deslocado para outros locais dentro do município.

“Será muito útil para quem administra o esporte, para a arbitragem, mesários, delegados de jogo, jogadores, comissões técnicas e para a torcida que vai poder acompanhar a todo instante tudo o que está acontecendo no jogo”, destacou Sandrini.

A próxima partida do Campeonato Interfamílias será nesta quinta-feira, 6, a partir das 19h15min, entre as famílias Fontana e Sávio na chave A e as famílias Gava e Vitali pela chave B. A final será decidida no dia 19 de maio.

Texto: Gabriel da Conceição