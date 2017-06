Nova Veneza – Gramado catarinense

A cada ano que passa Nova Veneza fica mais bela e aconchegante, palavras proferidas por muitos visitantes que por aqui tem passado.

O sucesso da Festa da Gastronomia Típica Italiana é incontestável, cada ano que passa supera as expectativas atraindo mais e mais público de todas as partes de Santa Catarina e até do Brasil.

O Baile de Gala abre as festividades com seu encanto e mistério culminando com a festa em torno do dia 21 de junho, data de colonização e emancipação política do município.

Durante os dias de festa temos o Carnevale di Venezia – simplesmente maravilhoso, o Desfile das Famílias desbravadoras e uma vasta opção de gastronomia. Difícil não ser contagiado com tanta alegria e hospitalidade, deixando sempre um gostinho de quero mais e voltar no próximo ano.

Aqui em Nova Veneza os domingos são alegres e festivos sempre – não apenas em dias de festas – após o almoço todos se encontram na praça para conversar, brincar, tirar fotos, saborear um gostoso sorvete ou cafezinho, como também jogar cartas ou dominó. Mas, tem também quem quer apenas apreciar as belezas naturais que a cidade oferece.

Temos também a Ponte dei Morosi, inaugurada na gestão anterior, que encanta e desperta suspiros nos eternos e futuros apaixonados.

A gôndola, uma das poucas fora da Itália, é um ponto de visitação imperdível, é quase impossível não registrar momento de tanta beleza com uma foto!

Um povo educado e acolhedor sempre disposto a colaborar para que todos os visitantes se sintam em casa, sempre fez parte da cultura de Nova Veneza. A beleza dos jardins, ruas limpas e coloridas são mais um atrativo para nossos olhos.

Como disse nosso colega Marcelo, em sua coluna, “a cidade está na moda”, vamos aproveitar este ótimo momento e colaborar para que Nova Veneza se torne cada vez melhor!

Não acho exagero nenhum quando ouço falar que Nova Veneza está se tornando o “Gramado Catarinense”. E você?