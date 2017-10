Nova Veneza fatura três medalhas de ouro e uma de bronze na Olesc

Com o resultado, a cidade bate um recorde de medalhas na competição que aconteceu nos dias 12 e 13 de outubro, em Rio do Sul.

Emoção e festa no pódio marcaram a passagem dos neovenezianos pela 17ª Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc), que aconteceu nos dias 12 e 13 de outubro, em Rio do Sul. No primeiro dia do atletismo, a atleta Mikaeli Michels Demo, de 15 anos, deixou todas as adversárias para trás e venceu os 100m da Olesc com o tempo de 12s93. Já Larissa da Silva Lúcio, de 15 anos, foi campeã dos 1.500m rasos e cravou 5:11. Já no segundo dia de prova, Larissa subiu ao pódio mais uma vez, nos 800m, com o tempo de 2:25. E também Mikaeli ficou em terceiro, nos 200m com 26s96.

“Fico muito feliz em ter conquistado duas medalhas de ouro, porque treinamos bastante para chegar à Olesc forte. Foi à segunda vez que competi os 1.500 metros e fiz uma boa prova. Já os 800, a pista estava pesada, mas consegui fazer um tempo bom e garantir a medalha”, comentou Larissa Lucio.

Já atleta Mikaeli Demo também comemorou uma medalha ouro e uma de bronze e a sua superação nas provas. “É muito gratificante porque foi um ano conturbado, com lesões e eu estava esperando esse resultado há muito tempo. Estava treinando muito e dedico esse título ao meu treinador, minha família e amigos que torceram por mim”, revelou.

O técnico Roberto Bortolotto os resultados estão dentro de um cronograma feito para a equipe de rendimento. “Nova Veneza esta de parabéns pelos resultados na Olesc. Nós sabíamos que tínhamos grandes chances de medalhas e as nossas atletas Mikaeli e Larissa se superaram nesta competição. O que estamos colhendo aqui é resultado do trabalho feito durante todo o ano e fechamos com chave de outro. Queremos agradecer o apoio do departamento e da administração municipal para poder fazer um bom trabalho de base no atletismo.

Já o diretor municipal de esportes, Hériton Sandrini faz da sensação de dever cumprido. “Nova Veneza veio para o Olesc 2017 com três atletas para disputar seis provas e levamos na bagagem três medalhas de ouro e um bronze. Um aproveitamento de 80% na competição, ao disputar com cidades tradicionais no atletismo como Blumenau, Chapecó, Joinville, Jaraguá do Sul, Criciúma, entre outros. Isso mostra que o trabalho esta sendo fundamental com um bom planejamento desde o início do ano. Agradeço a administração municipal de Rogério Frigo e Zé Spilere por apoiar o projeto e voltamos para Nova Veneza com um recorde de quatro medalhas na Olesc. Com a competência do técnico Roberto Bortolotto e a qualidade técnica e a vontade de vencer das nossas atletas conquistamos o resultado atingindo o máximo no atletismo”, afirmou.

Cris Freitas