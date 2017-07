Nova Veneza era desconhecida e vivia em decadência econômica, muitos neovenezianos falavam mal daqui

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

“SUL É MEU DESTINO” – Defensor do turismo regionalizado, o Secretário de Turismo, Esporte e Cultura do Estado, Leonel Pavan, recebeu sinalização positiva do Ministro do Turismo, Marx Beltrão, sobre a campanha promocional “o Sul é Meu Destino”. Foi feito uma alusão ao movimento “Sul é Meu País” que defende a separação dos três Estados do sul. Sul. O slogan chama o povo para conhecer os roteiros turísticos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

TANGENTE – Segundo o Deputado Federal Esperidião Amin, as palavras mais ditas em Brasília são: “ilação, delação e relação.” Tudo para tentar se defender do indefensável.

FARINHA DE OUTRO SACO – Há muito se falava nos meios políticos no Brasil que são todos “farinha do mesmo saco” para dizer que todos são iguais na picaretagem. Este provérbio é português. Agora mediante o que está vindo à tona, muitos tentam explicar que não são “farinha” de outro saco. Será?

SLOGAN – “O preço da liberdade é a eterna vigilância”, esta frase tão conhecida e propalada ainda hoje, foi o slogan da UDN que foi um dos principais partidos do Brasil há várias décadas. A frase foi do orador irlandês John Philpot Curran.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

LINGUAJAR SERRANO

Ouvi esta frase muito falada lá pelos campo de cima da serra. “Olha que tu vai dar com o corpo na cerca…” É o mesmo que dar com os burros na água.

AMESC

_Uma camionete do Tribunal de Contas do Estado esteve na prefeitura de Ermo recentemente.

_Conversei com o meu amigo dos tempos da Unesc, Dirceu D’estefani, de Turvo. Ele tem duas escolas de formação de condutores por lá. Dirceu e a esposa integram uma ONG que apoia os animais de ruas. Belo trabalho.

DA HORA

_O site Portal Veneza estuda apresentar suas matérias especiais que serão acessadas somente por quem será assinante. Além de matérias polêmicas e policiais, haverá entrevistas com ex-prefeitos e políticos locais, inclusive abordando assuntos pitorescos e engraçados como os anedotários políticos que tanto repercutem nas minhas colunas. Estas entrevistas serão feitas e editadas por mim com apoio da equipe do Portal veneza.

_A primeira entrevista será com o ex-prefeito Serginho Ghislandi que vai ser imperdível. Ele tem muito a dizer e lembrar de muitas conquistas para o município, histórias polêmicas, engraçadas e até trágicas. O serginho deixou seu legado para o município e nunca fugiu da pressão.

_Inaugurou o novo espaço da “Léia” Estética e Terapia que já é bem conhecida na cidade pelo seu trabalho eficiente. Fica na Rua José Canella. Fone: 99646-4009. Confira.

_Relojoaria e ótica Veneza é mais uma opção neste segmento comercial na cidade e fica no prédio ao lado do Mercado Bistek. Guilherme Vicenti é o proprietário. Fone: (48)-3436-1895.

_O Centro Educacional Sossego da Mamãe faz trabalho eficiente no ensino de 60 alunos. Há 7 anos a escola é administrada por Adriana Michels que conta com uma equipe muito competente. Os resultados obtidos no ensino das disciplinas são considerados muito bons pela equipe e pais.

_A vizinha Siderópolis vira e mexe reclama porque muita gente confunde o fato de que alguns restaurantes bem conhecidos na região ficam em seu território mas a maioria das pessoas fala que é de Nova Veneza.

_ Nova Veneza não costuma se apropriar do que não lhe pertence mas na imprensa muita gente erra quando se refere ao assunto, e parte da população realmente não sabe onde fica o limite entre os dois municípios.

_Para muitos a barragem do Rio São Bento fica em Nova Veneza mas na verdade fica no território de Siderópolis.

_Quando o assunto é gastronomia e turismo, nosso município acaba levando a fama aqui na região.

_Por falar nisso, nossos comerciantes da gastronomia andam faturando bem mas trabalhando dobrado. Há alguns que visivelmente estão estafados.

_Faz parte mas não tem como não registrar que na época que Nova Veneza era desconhecida e vivia em decadência econômica muitos neovenezianos falavam mal daqui, tinha até quem sentia vergonha de dizer que era de Nova Veneza mas hoje circulam por aqui cheio de orgulho da terrinha.

_Se apertá-los alguns ainda vão dizer que foram eles que deram as ideias para Nova Veneza estar na moda como está hoje.

_Da imprensa regional, poucos vinham aqui mas agora são os primeiros a chegarem e parece que foram eles que tiraram Nova Veneza do “ostracismo.” Um dos que mais vinha por aqui na época foi o amigo Aires Cardoso.

_A AENOVE que tem nova diretoria presidida pelo jovem Guilherme Nuernberg Minatto está programando uma palestra com o empresário Cide Damiani.

_No dia 20/07 será a realizada a feijoada beneficente da Apae no Petrus com o preço de R$ 25,00. Participe.

_Imperdível a palestra no dia 31/08 (segunda-feira) com o empresário Nilson Olivo com o tema: “Administração com responsabilidade social.” O evento será beneficente em prol da Apae e organizado pela Confraria Pan & Vin.

_O nosso setor gastronômico, hoteleiro, e comércio ligado ao turismo empregam também muitos jovens.

_Os jovens devem se antenar para isso, se preparar bem e estudar idiomas porque emprego vai ter.

_Uma vez por aqui bebíamos nos bares ou lanchonetes o café “pingadinho” ou a média servida em copos. Hoje temos em nossos estabelecimentos todos os tipos de café, inclusive tem o expresso com espuma de leite, conhecido na Itália como “machiatto”.

_”Pane Italiano” é a marca dos produtos feitos artesanalmente pelo italiano Ismaele Buonaugurio. Confira seus pães italianos. Fone: (48)99657-3219.

_O casal amigo Giovanni Brogni e Fernanda Nuernberg Brogni e família viajaram de carro para o Uruguai, Argentina e Chile aproveitando as férias escolares. Boa viagem.

_Muitas lojas já estão fazendo liquidação de roupas de inverno. Parece-me que vai dar pouco frio forte neste ano.

_Pela primeira vez fui a uma Nutricionista para iniciar uma reeducação alimentar. Gostei e vou tentar mudar a maneira de me alimentar pois isso influencia diretamente na nossa saúde. A Nutricionista Ednara Caetano Savio que me atendeu.

_Uma “legião” de torcedores do Tigre invadiu Porto Alegre no sábado e por pouco não saiu com a vitória contra o Inter que empatou nos últimos minutos. Emerson Crippa, Nereu Pasetto e seu filho Bruno, e mais uma galera estiveram lá.

_A reunião ordinária da Confraria Pan & Vin deste mês foi no Restaurante La Brasa, no Hotel Dolomiti, em Caravaggio. O anfitrião foi Chico Ghellere e a convidada especial foi a jovem Lia Grandi Santos que foi a candidata da entidade na festa da gastronomia.

_Uma vez “pedreiro” era somente quem trabalhava com construção civil, infelizmente.

_O local onde funcionou um café agora virou exposição de máscaras e trajes do carnaval de Veneza pela prefeitura para atender os turistas que sempre procuram estes produtos.

_A feijoada do Restaurante Carèas, de Caravaggio, no sábado deu tão certo que também é servida num dia da semana. Almocei lá na semana passada. O proprietário Marcelo Viola e sua equipe sempre com atendimento especial e saborosa gastronomia.

_Uma brincadeira que começou numa reunião de amigos e alguns políticos locais, num sítio nos arredores da cidade de um amigo, há alguns anos para uma tradicional minestra, virou um evento denominado de “Minestra com Vinhos do Mundo” organizado por um grupo e será hoje na casa de Betão Ranacoski. Cada convidado vai levar um vinho de um país do mundo. Esta brincadeira está ficando ótima e vai reunir um seleto grupo da região.

NA POLÍTICA

_No domingo foi realizada reunião de lideranças peemedebistas na casa de Edio Minatto com a presença de Betão Ranacaoski, Canjo Nuernberg, Dado Ghislandi, ex-vereador Tim-Tim, Vitório Mazzuco e o pessedista Romencito Aléssio. Ficou marcada reunião do diretório para o dia 30 e a pauta será a expulsão do ex-vereador Vanderlei Spillere.

_Segundo Edio Minatto, esta iniciativa será exemplar para o PMDB deixar de ser conhecido como um partido que está sempre dividido.

_Minatto bate pesado em Vanderlei Spillere e disse: “ É inadmissível ouvir o ex-vereador Vanderlei Spillere se intitulando o mais sério na política mas todos sabem que ele é mais ligado ao PSDB, inclusive indicou sua irmã para o primeiro escalão desta administração e outros cargos”, afirma.

_Até acontecer esta reunião no dia 30 me parece que os bastidores políticos locais estarão muito agitados. Vai sair “faísca” no velho PMDB de guerra.

_Na primeira reunião peemedebista realizada há alguns meses este assunto já foi comentado e agora voltou com força.

_Esta reunião agendada para dia 30 deste mês será na casa de Betão Ranacoski, em São Bento Baixo, e segundo ele será decidida a expulsão do ex-vereador Vanderlei Spillere.

_Segundo o vereador Dado Ghislandi, presidente do PMDB, esta reunião de domingo foi do peemedebista Edio Minatto e não uma reunião oficial do partido.

_O italiano Benedetto Fiori convidou o Deputado Federal Ronaldo Benedet para disputar as eleições do Parlamento Italiano.

_Não ouvi mais falar nada sobre a famosa obra da rua coberta da nossa praça.

_O nosso amigo Douglas “Guinga” Warmling que trabalhou na delegacia local da Polícia Civil por um período, está voltando para o Detran onde trabalhava antes de ser o prefeito de Siderópolis. Ele encerra seu trabalho por aqui. Nova Veneza agradece.

_”Guinga” e o responsável pela delegacia local, Carlinhos Cardoso Furtado Sobrinho, estudaram Direito juntos, trabalharam no Detran e agora fizeram dobradinha por aqui. São duas figuraças.

_Na sessão da Câmara de Vereadores desta semana teve a posse dos vereadores mirins.

_Eu acompanho de perto as ações das administrações há mais de 20 anos mas não lembro de tanta demora na conclusão de uma obra como a da quadra coberta de Escola Municipal Bairro Bortolotto que iniciou no segundo semestre no mandato passado e até agora não foi inaugurada apesar das obras que tiveram sequência neste mandato.

_Outra demora histórica é a instalação das câmeras de vigilância que começou a ser anunciada no início do mandato passado mas até agora nada.

_O índice do dissídio apresentado pela prefeitura foi aprovado pela Câmara de Vereadores. A correção salarial foi de 3,98%.