Nova Veneza entrega onze obras na semana de Natal

Na semana do Natal, a prefeitura de Nova Veneza aproveitou para presentear os moradores da cidade com obras de infraestrutura. A primeira a ser entregue, foi a pavimentação asfáltica do bairro Santo Antônio. A comunidade, que pertence a Siderópolis, está mais próxima de Nova Veneza e praticamente faz parte do município.

Para os moradores, que há 20 anos escutam promessas, é um sonho que se realiza. “Não temos palavras para agradecer a administração por este gesto. Sabemos das dificuldades que foram enfrentadas, mas hoje finalmente podemos comemorar essa conquista”, agradeceu o morador Gilberto Ghislandi, durante a comemoração realizada pela comunidade.

No decorrer se semana, várias comunidades do município irão receber obras. A série de entregas será finalizada junto da chegada do Papai Noel, na sede do município, com entrega da “Ponte dei Morosi”, considerada o novo atrativo turístico da cidade.

Cronograma de entrega:

19 – SEGUNDA-FEIRA – 20h

SANTO ANTONIO – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SID 163

20 – TERÇA-FEIRA – 20h

SÃO BENTO ALTO – PONTE

RIO CEDRO MÉDIO – PONTE

21 – QUARTA-FEIRA – 20h

SÃO BONIFÁCIO – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ LINO JUNCKES

RIO CEDRO MÉDIO – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NVA 357 (FRIGORIFICO DISNER)

JARDIM FLORENÇA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA AZALÉIA

22 – QUINTA-FEIRA – 20h

CARAVAGGIO – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA FRANCISCA VITALI MILANEZ

CARAVAGGIO – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOÃO RODRIGUES

CARAVAGGIO – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA FREI FURGÊNCIO CARON

23 – SEXTA-FEIRA – 20h

NOVA VENEZA – PAVIMENTAÇÃO EM PAVER

NOVA VENEZA – PASSARELA “PONTE DEI MOROSI”

