Nova Veneza encerra a 3ª Semana do Meio Ambiente

Durante o evento foram premiados os finalistas do Concurso Fotográfico

A Fundação do Meio Ambiente de Nova Veneza) Fundave encerrou a 3ª Semana do Meio Ambiente com palestra sobre “Áreas urbanas consolidadas, aspectos legais diagnósticos socioambientais”. Durante o evento foram premiados os finalistas do Concurso de Fotografia que teve como tema a conservação da fauna e da flora.

Segundo o palestrante e coordenador do centro de apoio operacional do Meio Ambiente do Ministério Público de Santa Catarina, Dr. Paulo Antônio Locatelli, existe dificuldade em reconhecer qual o limite de construção em áreas próximas a rios. “Há necessidade para reconhecer se é 15 metros, 30 metros ou até mais. É necessário que seja feito um diagnóstico socioambiental do município reconhecendo quais são as áreas urbanas consolidadas e atestando onde tem ou não riscos. A lei permite uma área de mata ciliar não inferior a 15 metros, para isso ser reconhecido nos município nas novas obras e na já existentes é necessário que o município tenha esse diagnóstico e é preciso que o cidadão compreenda a diferença entre ser proprietário e poder construir, pois o direito de propriedade é diferente do direito de poder construir, fica sujeito a regras e leis”, destacou.

Segundo o presidente da Fundave, Juliano Mondardo Dal Molin a semana do meio ambiente trouxe atividades diversificadas e atingiu o público em geral assim como o público técnico. “Organizamos esta palestra em virtude das dificuldades que os município tem em definir qual é área de preservação não edificantes em trechos de rios. É possível regularizar as áreas através de um estudo sócio ambiental para resolver os problemas dentro do município”, ressaltou.

Para o prefeito Rogério Frigo é importante trazer este tipo de questão para debates. “Estamos concluindo os trabalhos da semana municipal do meio ambiente, tivemos apresentações de trabalhos e atividades, participamos de várias ações. Este é um momento importante para sabermos como conduzir algumas questões relacionadas ao meio ambiente, em Nova Veneza temos algumas dificuldades e precisamos avançar”, salientou

Premiação

Com o tema a conservação da fauna e da flora, o Concurso Fotográfico teve como finalista Jacson Mondardo em primeiro lugar, que ganhou uma câmera fotográfica, Scheila Alves em segundo lugar e Carlos da Rocha em terceiro lugar.

“Neste ano como concurso tentamos atingir e chamar a atenção das pessoas que gostam de fotografia e tenham uma visão para o meio ambiente, tivemos uma participação com fotos de qualidade e avaliadores de qualidade”, ressaltou Dal Molin.

Gabriel da Conceição