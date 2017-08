Nova Veneza encanta visitantes do Catarinafest

Os personagens do Carnevale di Venezia levaram encantamento e mistério para Brasília durante o evento.

Os visitantes do Catarinafest, evento que promove a cultura, lazer e compras dos melhores produtos catarinenses em Brasília, ficaram encantados com os personagens do Carnevale di Venezia e as belezas de Nova Veneza que foram expostas no stand da cidade. A feira aconteceu até o último domingo, dia 20, onde os personagens mais uma vez subiram ao palco para encerramento do evento.

“Achei fantástico, ano que vem estarei no Carnevale di Venezia, obrigado por trazerem um pouco da cultura de vocês para Brasília. Me deixaram com muita vontade de conhecer Nova Veneza”, comentou o visitante Rodrigo Bezerra, que adquiriu uma máscara de lembrança.

A visitante Larissa Miranda Braga também ficou encantada. “Já participei de outras feiras, mas esta está bem organizada e animada. Fiquei encantada com os personagens, já tinha ouvido falar na cidade e agora quero visitar”, destacou.

Nova Veneza foi uma das cidades escolhidas para representar a cultura de Santa Catarina durante o evento junto com Pomerode e Blumenau. As despesas foram pagas pela organização do evento como viagem e hospedagem, tudo para que a cidade pudesse encantar os brasilienses. “Nova Veneza é uma cidade linda e organizada, fiquei arrepiada com os personagens do Carnevale di Venezia, não tem um visitante que vem aqui e não fique deslumbrado com essa atração que muitos ainda desconheciam. Viajei quilômetros para conferir e convidar pessoalmente para que a cidade estivesse aqui presente divulgando a cultura que é uma das mais lindas do estado”, ressaltou uma das organizadoras Christiane Keiko Baba.

Segundo Christiane, o Catarinafest foi baseado na experiência da família Baba que é uma referência na área de comércio e eventos, e escolheram a cidade de Brasília pelo perfil do público. “Brasília tem um público acolhedor, feliz, festeiro e consumidor. Nossa intenção é expandir as grandes marcas catarinenses e todo o nosso mercado e principalmente mostrar o quanto Santa Catarina é rica, com um povo culto e diferenciado. Temos frio, serra, mar com o litoral mais bonito do país”, destacou.

O sucesso da primeira edição do Catarinafest já rendeu convites para edições futuras em outros estados como Mato Grosso e Minas Gerais.

O presidente da Santur, Valdir Walendowsky, ressaltou a importância da feira para Santa Catarina. “A Santur trabalha pela promoção da cultura, gastronomia e arte dos destinos turísticos de Santa Catarina. Na capital federal não podia ser diferente. Estamos mostrando o que temos de melhor ao público da região do Cerrado por meio da Catarinafest”.

De acordo com a secretária de Cultura, Esporte e Turismo de Nova Veneza, Susan Bortoluzzi Brogni, o resultado foi positivo. “Todos ficaram encantados com a atração da Festa da Gastronomia que é o Carnevale di Venezia e irão visitar nossa cidade durante todo o ano. Uma rede hoteleira do trade turístico de Brasília nos procurou para vender pacotes de Nova Veneza. Nosso objetivo é vender a cidade durante o ano inteiro”, salientou.

Ainda segundo Susan a maioria dos visitantes conhece Santa Catarina até Florianópolis e o sul não aparece como trade turístico e, se faz necessário um intenso trabalho junto a Encantos do Sul e a Santur.

Gabriel da Conceição