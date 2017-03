Nova Veneza decorada para o Dolce Páscoa

O evento será mais um diferencial na cidade com decorações de ovos gigantes, coelhos, oficina de pintura de ovinhos, concurso de desenhos, desfile com coelhos fantasiados e piquenique.

Chegou à época mais deliciosa do ano. E Nova Veneza se preparou para encantar os neovenezianos e visitantes na Páscoa. O evento Dolce Páscoa acontece de 1º a 16 de abril. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Nova Veneza em parceria com a Associação Neoveneziana de Turismo (ANET) e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Veneza inovaram com uma decoração de ovos de páscoa gigantes, coelhos, arandelas com chapéus, entre outros objetos que simbolizam a data.

Para a secretária de Cultura, Esporte e Turismo, Susan Bortoluzzi Brogni o objetivo do evento é desenvolver mais um atrativo para Nova Veneza e toda a região. “Realizamos um trabalho de pesquisa e desenvolvimento de ideias buscando inovar e trazer um diferencial para a cidade. Procuramos os artesões da cidade para confeccionar as decorações, um deles foi o Cizeski que realizou as estruturas dos ovos gigantes e também inserir a comunidade escolar em geral. Há toda uma tradição envolvendo os coelhos e ovos, eles simbolizam a vida e a multiplicação”, salientou.

Na programação do evento serão realizadas oficinas de pintura de ovinhos e concurso de desenhos já a partir desta final de semana, 1° e 2 de abril, a partir das 14h e, nos dias 8 e 9 de abril, com início as 14h. O ponto alto será o desfile Dolce Páscoa e o piquenique na praça Cônego Amilcar Gabriel, no dia 15 de abril (sábado) a partir das 15h com concentração no ginásio do E.E.B Abílio César Borges .

Foram decorados alguns pontos do município como o Pórtico de entrada, a praça Humberto Bortoluzzi, e nos distritos de Caravaggio e São Bento Baixo. A intenção para o próximo ano é expandir o projeto para outras localidades do município.

Comida boa e comércio local aberto

Os restaurantes do trade turístico de Nova Veneza estarão abertos para atender os visitantes que passarem pela cidade que poderão desfrutar da saborosa gastronomia típica italiana, dos pratos mais elaborados e do gelato italiano.

De acordo com a presidente da ANET Larissa Bortolotto, o evento irá acrescentar para o turismo e desenvolvimento do município. “A ANET acredita muito nesses eventos temáticos. Acreditamos que essa parceria que vem tanto do público quanto do privado dá e dará certo.

O município entra com a parte de manter a cidade limpa, organização, criação do evento, e como parceiros com a parte de infraestrutura particular, pois o turista que procura Nova Veneza, quer uma cidade aconchegante, limpa e também quer ter os estabelecimentos gastronômicos preparados para atendê-lo. A Dolce Páscoa é um complemento para todos aqueles que vem para Nova Veneza, uma boa cidade, uma boa comida, uma boa bebida e claro umas boas compras”

As lojas associadas ao CDL de Nova Veneza irão estar abertas de 10 a 14 de abril com horário normal durante a semana e no sábado, dia 15, o comércio trabalha com horário especial até as 17h para atender aos visitantes. Quem comprar nas lojas credenciadas da CDL ganhará um cupom para pintura de ovos.

“O CDL busca parcerias para alinhar as estratégias e ações para melhorar o aproveitamento dos recursos. Acredito que estamos dando o primeiro passo para aproximar a comunidade e para os próximos anos será um grande atrativo para o turismo e comércio de Nova Veneza”, destacou o presidente da CDL de Nova Veneza Ricardo Paes.

Um dos diferenciais será o Festival de Páscoa da Coofanove que irá acontecer de 14 a 16 de abril com horários estendidos onde serão comercializados ovos de colher, pirulitos de chocolates e biscoitos decorados.

“Estava faltando um evento para a Páscoa que envolvesse os turistas e moradores. Estamos com uma expectativa alta em relação às vendas. Queremos participar mais ativamente junto a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo”, comentou a assistente administrativa, Juliana Pereira Duminelli.

No sábado, 15 de abril, a Coofanoe irá atender das 9h às 12h e das 13h às 19h, e no domingo, 16 de abril, das 12h às 19h.

Programação religiosa

Além da gastronomia e da programação recreativa, os turistas que vierem para Nova Veneza poderão participar da programação religiosa. Como tradição da igreja católica será realizado o Domingo de Ramos no dia 9 de abril, às 8h, a Benção dos Ramos com início na Praça Humberto Bortoluzzi. E na sexta-feira, 14 de abril, a tradicional procissão da Via Crucis com início às 15h, da Igreja Matriz São Marcos.

Cris Freitas