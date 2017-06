Nova Veneza decorada para 13ª Festa da Gastronomia

A cidade entrou no clima e já recebeu neste final de semana milhares de pessoas que aproveitaram para saborear a tradicional gastronomia.

A cidade de Nova Veneza recebeu uma decoração especial para receber os visitantes e turistas durante 13ª Festa da Gastronomia, que acontece de 16 a 18 de junho, na Praça da Chaminé. Já nos dias 14 e 15, acontecem pré-eventos na programação no Teatro Municipal e no Coreto da Praça Humberto Bortoluzzi, no centro.

Na entrada da cidade, o arlequim recepciona a todos e seguindo pelas ruas centrais bandeiras coloridas e máscaras do Carnevale di Veneza dão um colorido especial ao município.O comércio e as residências também estão sendo decoradas para abrilhantar o evento.

“Queremos que as pessoas que chegam à cidade sejam recebidas num clima especial de festa. Nos últimos dias preparamos toda cidade dando uma atenção especial na limpeza de ruas, praças e canteiros de flores pensando nos mínimos detalhes”, comenta a secretária de Cultura, Esporte e Turismo, Susan Bortoluzzi Brogni.

A montagem da estrutura também em fase de conclusão. A área da festa esta totalmente coberta, totalizando aproximadamente mais três mil metros quadrados. As outras novidades para este ano são: a Vila Gastronômica e os bares e caixas centrais para a comercialização dos produtos. Ao todo serão 24 stands gerenciados por entidades do município, e 04 restaurantes que estarão servindo iguarias da gastronomia.

“Nós queremos proporcionar conforto às pessoas que virão à festa, e a praça de alimentação terá um diferencial para atender tantos os neovenezianos quanto os turistas. Quem escolher por porções e lanches rápidos os stands estarão vendendo e a Vila Gastronômica poderão saborear iguarias como nhoque, macarrão, paella e comida típica.

Essa medida para que se possa diminuir as filas em frente aos estandes e não conseguiam comercializar. Acreditamos com os caixas centrais irão diminuir as filas e o atendimento mais rápido. Sem contar com a questão da Vigilância Sanitária que não se admite mais manusear o dinheiro e vender a comida ”, explica a secretária.

O prefeito Rogério Frigo também destacou a expectativa de receber milhares de visitantes e turistas. “A nossa expectativa é muito grande para esta festa, e por isso todo um planejamento para preparação deste grande evento. Neste final de semana que antecedeu a festa já tivemos uma prova de quantas pessoas irão circular por Nova Veneza.

A programação conta inúmeras atrações com show culturais, gastronomia. E esse ano se optou por realizar pré-eventos na quarta e quinta. E ainda, paralelo a festa, acontecerá na sexta um show nacional com o Wesley Safadão para a nossa juventude”, antecipa o gestor.

Confira aqui a programação completa da Festa da Gastronomia 2017.

Cris Freitas