Nova Veneza conquista vaga para a fase final da Liga Voleibol de Santa Catarina

Foram dez equipes e Nova Veneza conquistou o 4º lugar na classificação geral.

Nova Veneza conquistou vaga para a fase final da Liga Voleibol de Santa Catarina. A equipe infantil feminina comandada pelo técnico Moacir Vefago Junior competiu em Orleans no último domingo, 25. Participaram dez equipes, Nova Veneza venceu os times de Orleans, Santo Amaro e São José conquistando o 4º lugar na classificação geral.

A competição aconteceu em formato de duas etapas, segundo o técnico Moacir Vefago Junior, Nova Veneza ficou 3º lugar na primeira etapa e em 2º lugar na segunda etapa. “Na classificação geral ficamos em 4ª lugar e nos classificamos para a final, pois conseguimos pontos suficientes. Estamos dando ênfase para a equipe de base, mas decidimos competir com a equipe de competição, pois são atletas que treinam há quatro anos e tem um grande nível competitivo. Para a final temos que reforçar os treinos para ficarmos entre os três campeões”, destacou.

Segundo o diretor do Departamento Municipal de Esportes Hériton Luciano Sandrini, o time realizou excelentes jogos. “O vôlei é uma modalidade muito importante nas escolhinhas que desenvolvemos aqui em Nova Veneza, disputamos a Liga Voleibol de Santa Catarina na categoria até 16 anos, onde estamos tendo um trabalho de muita qualidade do professor Moacir Vefago Júnior e os resultados vêm aparecendo. Os treinamentos, a dedicação e o empenho de todos e qualidade do nosso treinador, juntamente com o incentivo e todo o apoio que o Departamento Municipal de Esportes vem dando faz com que o nosso voleibol feminino venha despontar”, ressaltou.

Na final serão seis equipes disputando, a data e o local serão definidos.

Gabriel da Conceição