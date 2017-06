Nova Veneza conquista 16 medalhas no microrregional dos Jogos Escolares

Quatro atletas do município foram classificamos e poderão integrar a seleção regional que vai representar a Amrec no Campeonato Estadual.

Nova Veneza participou do microrregional dos Jogos Escolares nesta quinta-feira, 22, na Unesc, e conquistou 16 medalhas. Foram disputadas as categorias de corrida, salto em distância e altura e lançamento de peso e dar. A competição é considerada o início das competições no atletismo.

“Foi uma competição importante, tivemos atletas novos nas categorias de 12 a 14 anos que tiveram mais uma experiência, e classificamos de três a quatro atletas que depende de uma reclassificação para ficarem na seleção regional que vai representar a Amrec no Campeonato Estadual de 12 a 14 anos”, destacou o técnico de atletismo Roberto Bortolotto.

Segundo o diretor do Departamento Municipal de Esportes, Hériton Luciano Sandrini, o microrregional é o início das competições do atletismo. “É uma competição importante para o nosso atletismo. Temos uma equipe despontando a nível nacional e internacional. Tudo começa aqui, foi aqui que a Larissa, a Mikaely, Lucas e Felipe começaram, foi aqui que projetou a Larissa para os 800 metros no mundo. Considero a fase mais importante de todo o atletismo, além de garimparmos e selecionarmos os atletas é onde conseguimos iniciá-los no ritmo de competição”, salientou.

Gabriel da Conceição