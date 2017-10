Nova Veneza celebra Nossa Senhora do Rosário neste sábado

As comemorações pela passagem do Dia de Nossa Senhora do Rosário começam nesta sexta-feira, 6, em Nova Veneza com o terço a partir das 19h, na Igreja Matriz São Marcos.

No sábado, 7, acontece a transladação da imagem saindo as 18h30min na residência de Mário Moro, e na sequência será rezada a missa na Igreja Matriz.

Logo após a celebração haverá um jantar no salão de festas e os ingressos continuam à venda. No cardápio uma costela assada e todos os tradicionais acompanhamentos. Cerca de 700 pessoas são esperadas. “A partir das 22h será feito o bingo de uma moto zero quilômetro. Também temos ingressos à venda ainda ao preço de R$ 10. Qualquer informação pode ser obtida no telefone (48) 3436-1166”, explica o presidente do Caep, César Pasetto.

João Manoel Neto / Foto: Willians Biehl