Em Nova Veneza casa é alvejada com seis tiros

Ação aconteceu por volta das 23h deste domingo, 27.

Uma casa localizada na rodovia Lírio Rosso no bairro Picadão em Nova Veneza, foi atingida por pelo menos seis disparos de arma de fogo, possivelmente uma pistola.

No momento do ataque, os moradores estavam em casa; o casal e uma criança, que não se feriram no incidente. Segundo testemunhas um carro que seguia em direção a Criciúma, passou em frente à residência e fez pelo menos dez disparos. Os tiros acertaram as paredes, quebraram uma janela de vidro, e outro acabou transfixando uma porta, parando em cima da pia da cozinha.

A Polícia Militar foi acionada para fazer o registro da ocorrência. O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil.

Willians Biehl