Nova Veneza cada vez mais em rede Nacional.

Nova Veneza está cada vez mais caindo nas graças das emissoras de TV pelo Brasil. Antes, se tratava apenas de uma cidadezinha tranquila e sem muito a oferecer, quando pessoas de fora chegavam aqui se perguntavam: “O que se faz por aqui?”, realmente não tínhamos quase nada para apresentar. Claro que nossas construções históricas sempre encantaram, mas com o passar dos anos, isso mudou. A calmaria e tranquilidade da cidade já não existem mais; há turistas por todo lado e em qualquer época do ano. Hoje, temos restaurantes de alto nível, hotéis bons e festas que atraem pessoas do Brasil inteiro.

Se antes Nova Veneza era apenas uma cidadezinha cheia de colonos em que não havia muito que fazer, hoje é a capital gastronômica do estado. A cidade conta com mais de dez restaurantes que servem comida típica italiana, sem contar os outros ramos alimentícios como lanchonetes, “hamburguerias”, sorveterias e padarias. É garantido que o turista sai daqui com uns quilinhos a mais. Isso tem atraído vários programas culinários e de entretenimento de rede nacional como o “Mais Você” apresentado por Ana Maria Braga, o programa “Encontro com Fátima Bernardes”, também o programa teleférico do SBT e muitos outros. Atrai, também, youtubers com canais gastronômicos como o canal “Tempero na mochila” cujo cozinheiro Gala engordou quatro quilos com as delícias de Nova Veneza.

Recentemente, no mês de junho durante a festa da gastronomia, Nova Veneza esteve novamente em rede nacional pelo programa “Encontro” apresentado por Fátima Bernardes. A reportagem foi curta destacando a confecção das máscaras do “Carnavale di Venezia”. Ao final da matéria, Fátima prometeu que ano que vem virá para cá.

Uma das matérias mais bem feitas e engraçadas em Nova Veneza foi para o quadro “Tem Visita”, exibida em setembro de 2011, e feita pela repórter Nadia Bochi para o “Mais Você”. A reportagem começou com a repórter na gôndola, falando sobre ela e coversando com o gondoleiro Jadson da Luz. Depois, ela visitou o pequeno museu do seu Mauro Mouro, que mostrou algumas relíquias que guarda com muito carinho. Tudo corria normalmente, até que foi anunciado pelo Leão de São Marcos que o programa “Mais Você” estava na cidade. Em pouco tempo, a praça encheu de moradores, alguns com máscaras, outros trazendo pratos de comida típica italiana para que a repórter provasse e, assim, escolhesse um anfitrião para passar a noite ali na cidade. Chegaram, também, os corais e músicos da cidade, o grupo musical Roba da Ciodi, grupo Ecco de Venezia e a dupla sertaneja Neguinho e Emanuel. Ao anoitecer, a repórter Nadia ajudou a fazer macarrão caseiro, acompanhada por Dona Luiza nas Casas de Pedra, onde passaram a noite, e que rendeu muitos risos durante a reportagem.

Vários outros programas passaram por aqui como “Os Gabis” que é um canal do Youtube que mostra as aventuras culinárias do casal Gabriela e Gabriel. No vídeo, eles destacam a Casa do Chico onde eles jantaram e se encartaram com a sopa de capeletti, depois saborearam a torta do Greppo Gelato.

O que os programas de TV e artigos de jornal sempre destacaram é a receptividade do povo veneziano, o capricho e o amor com os quais são feitos os alimentos, a cidade limpa e calma formada por pessoas educadas e trabalhadoras, e o quanto todos têm orgulho da cidade onde moram. Desta forma, Nova Veneza será cada vez mais procurada pela mídia para que todos saibam que aqui há um pedaço da Itália.