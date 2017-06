Nova Reitoria da Unesc toma posse nesta sexta-feira

Luciane Ceretta e Daniel Preve foram eleitos em 7 de junho

A Unesc vai iniciar mais um capítulo de sua história nesta sexta-feira (30/6). A data marca a posse da nova Reitoria, que estará à frente da Universidade pelos próximos quatro anos. A professora doutora Luciane Ceretta e o professor mestre Daniel Preve serão empossados como reitora e vice-reitor após terem sido eleitos por professores, alunos e funcionários no dia 7 de junho. A solenidade ocorre, às 19 horas, na AM Master Hall, em Criciúma, e é aberta a toda a comunidade. Na cerimônia, o professor doutor Gildo Volpato vai se despedir da Reitoria após dois mandatos consecutivos atuando como reitor.

A nova gestão inicia as atividades na próxima segunda-feira, 3. Antes de Luciane, a Unesc teve como reitores os professores Gildo Volpato, Edson Rodrigues e Antônio Milioli Filho.

A professora é a primeira mulher eleita para o cargo máximo da Instituição. Já Preve é o primeiro ex-presidente do DCE (Diretório Central dos Estudantes) em um cargo na Reitoria. A Chapa 1 – “A Unesc que a gente quer”, foi eleita com 90,61% dos votos válidos. A eleição mobilizou 7.222 votantes.

Confraternização com a comunidade

A presidente da comissão que coordena e organiza a solenidade da posse da nova Reitoria da Unesc, a pró-reitora de Administração e Finanças Kátia Sorato, explica que tudo está sendo pensado para que a cerimônia seja também uma confraternização entre professores, alunos, funcionários e a comunidade externa. “A posse de uma nova Reitoria é um momento muito importante para a Instituição que atua tão diretamente na comunidade, com ensino, pesquisa e extensão. Será também um momento para recebê-la”, afirma Kátia.

Segundo ela, o evento vai ter a presença de lideranças e autoridades regionais e estaduais de áreas como educação, política e economia, além de destacar os talentos da Universidade, com apresentações culturais que envolvem alunos, professores, funcionários e a participação de pessoas da comunidade.

Atuação na Unesc

A professora Luciane Ceretta está na Unesc desde 1997. Graduada em Enfermagem, ela possui mestrado em Enfermagem e doutorado em Ciências da Saúde. Entre os trabalhos que realizou na Universidade, além de docente em cursos Administração, Engenharia de Materiais, Ciências Contábeis, Fisioterapia e Farmácia, foi coordenadora do curso de Enfermagem, diretora da UNA SAU (Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde) e pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, além de atuar como professora e pesquisadora do Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da Instituição.

O professor Daniel Preve fez seu curso de graduação em Direito na Unesc – no período foi presidente do DCE duas vezes – e iniciou as atividades na Instituição em 1998 (acadêmicas em 1998 e profissionais em 2005). Possui mestrado em Ciências Ambientais e faz doutorado em Direito. Preve já atuou na Unesc como coordenador da CPAE (Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante), como chefe de gabinete da Reitoria e diretor da UNA CSA (Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas). É professor dos cursos de Direito e de pós-graduação e pesquisador do Núcleo de Estudos em Estado, Política e Direito e do Grupo de Pesquisa em Arqueologia e Gestão Integrada de Território.

Saiba como será a cerimônia

A solenidade é composta por algumas etapas que envolvem membros da Instituição e da comunidade. Confira a sequência do cerimonial:

Entrada dos membros do CSA (Conselho Superior de Administração)

Entrada dos membros do Consu (Conselho Superior Universitário)

Entrada das Pró-Reitoras

Entrada dos diretores das UNAs (Unidades Acadêmicas)

Mesa de autoridades:

Reitor Gildo Volpato

Representante do Governo do Estado

Representante do Conselho Estadual de Educação

Representante da Acafe

Representante da prefeitura de Criciúma

Representante da Câmara de Vereadores de Criciúma

Presidente da Junta Eleitoral

Presidente da Aprofucri

Presidente do DCE (Diretório Central dos Estudantes) da Unesc

O reitor Gildo Volpato abre a sessão e convida os membros da comunidade acadêmica que formam a Comissão de Honra aacompanhar a nova Reitoria até a mesa de autoridades.

Após o Hino Nacional, o reitor da Unesc conduz a solenidade. O presidente da Junta Eleitoral faz a leitura da ata da eleição. O vice-reitor eleito, Daniel Preve, lê o Termo de Posse e recebe as vestes reitorais. Em seguida, a reitora eleita, Luciane Ceretta, também lê o Termo de Posse e recebe as vestes reitorais. Neste momento, Gildo Volpato se despede do cargo de reitor da Unesc e a nova reitora assume os trabalhos da solenidade.

As autoridades acadêmicas e da comunidade fazem seus discursos e Luciane faz o encerramento da cerimônia.

