Nova Reitoria da Unesc toma posse com a presença da comunidade

Luciane Ceretta é a primeira mulher a assumir a Reitoria

A Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), em Criciúma, viveu na noite desta sexta-feira (30/6) mais um momento histórico. A data marcou a posse da nova gestão, que tem a professora doutora Luciane Ceretta e o professor doutorando Daniel Preve como reitora e vice-reitor. Eles foram eleitos no dia 7 de junho por professores, estudantes e funcionários da Instituição para um mandato de quatro anos.

Luciane, que começou a atuar como professora na Instituição em 1997, é a primeira mulher a assumir o cargo de reitora da Unesc. Com Preve – que iniciou sua trajetória como acadêmico em 1998 – a Universidade tem, pela primeira vez, um ex-presidente do DCE (Diretório Central dos Estudantes) em um cargo na Reitoria. A professora assumiu a função desempenhada pelo professor doutor Gildo Volpato por dois mandatos consecutivos. Antes dela, a Universidade teve como reitores os professores Gildo Volpato, Edson Rodrigues e Antônio Milioli Filho.

A nova reitora afirmou estar feliz com a confiança depositada na nova Reitoria, mas consciente da responsabilidade que é estar à frente de uma Instituição como a Unesc. “Me sinto honrada em ser a primeira mulher a assumir como reitora da Unesc. A liderança feminina traz a sensibilidade para escuta, cautela, mas coragem para a tomada de decisões. E nesse caminho não estarei sozinha. Contarei com a competência e o apoio do professor Daniel Preve. E nós contaremos com o apoio de alunos, professores, funcionários e da comunidade. Nunca duvidem da nossa lealdade profissional e com a Instituição”, ressaltou.

Luciane agradeceu pela dedicação e transparência do ex-reitor Gildo Volpato durante sua trajetória como reitor da Universidade e destacou a maneira de administrar a Instituição com clareza e ética. Lembrou ainda que Unesc estar de portas abertas para todos. “A Universidade é uma obra de construção coletiva. Somos muitas pessoas em prol dela. E vamos continuar valorizando o diálogo com alunos, professores e funcionários e com a comunidade em geral”.

Em sua despedida da Reitoria, Volpato agradeceu ao apoio da comunidade acadêmica e externa e lembrou que a gestão só foi possível pelo empenho de todos para que a Unesc crescesse e fizesse cada vez mais pelas pessoas. “Vou continuar trabalhando onde quer que esteja, para o crescimento da Unesc. Luciane e Daniel, vocês estão aqui pela competência que demonstraram em todos os lugares que passaram dentro da Instituição. E isso nos dá segurança. O meu agradecimento, admiração e respeito a vocês. Sucesso nessa caminhada”, afirmou.

Cerimônia prestigiada por autoridades e comunidade

A cerimônia de posse, conduzida pelo presidente então reitor Gildo Volpato, teve a presença de professores, alunos, funcionários e da comunidade regional, além de lideranças e autoridades das áreas da Educação, política e economia.

O senador Paulo Bauer, afirmou que Volpato fez um grande trabalho na condução da Universidade e honrou o cargo com credibilidade e trabalho. “Confiamos no trabalho que a Luciane vai fazer e que ele seja magnífico como a Unesc é”.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Luiz Fernando Cardoso, desejou sucesso na caminhada de Luciane e Preve e comentou que “a Unesc não é da comunidade, mas a própria comunidade”.

O presidente da Acafe (Associação Catarinense das Fundações Educacionais), Sebastião Salésio Herdt, afirmou trazer o abraço das 16 Instituições de Ensino Superior da Acafe, agradeceu pelo gestão de Volpato e desejou sucesso à nota reitora e ao vice-reitor. “A Unesc sabe da importância que tem para a comunidade. E que ela continue colaborando com o desenvolvimento e elevando a região”.

Já o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, comentou sobre a maneira criativa com a qual Gildo Volpato desempenhou a sua função e chamou a atenção para a importância da Instituição e o trabalho que beneficia toda a comunidade desenvolvido por ela. Desejou ainda uma boa gestão à nova Reitoria.

O presidente do DCE (Diretório Central dos Estudantes) da Unesc, Marcos Machado, agradeceu a Volpato pelo trabalho à frente da Universidade e parabenizou a nova gestão pelo momento. “A gestão de Gildo Volpato ajudou a Unesc a ser uma das melhores Universidade de Santa Catarina e do Brasil. Já à Luciane a ao Daniel, desejamos que compram com amor e sem medo as suas novas funções na Instituição”.

A cerimônia teve ainda a participação do presidente da Junta Eleitoral, Willians Longen, de membros do CSA (Conselho Superior de Administração) da Fucri e do Consu (Conselho Universitário), do presidente da Aprofucri, Michel Alisson da Silva, do presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, Júlio Colombo, da diretora do Fórum da Comarca de Criciúma, Eliza Maria Strapazon e do diretor da UCE (União Catarinense dos Estudantes), Lucene Magnus.

Também estiveram presentes membros da gestão 2013 – 2017: as pró-reitoras de Ensino de Graduação, Maria Aparecida Mello e de Administração e Finanças, Kátia Sorato; os diretores das UNAs (Unidades Acadêmicas) de Ciências, Engenharias e Tecnologias (UNA CET), Evanio Nicoleit, de Ciências da Saúde (UNA SAU), Indianara Becker e de Humanidades, Ciências e Educação (UNA HCE), Angela Back; e o coordenador de Ensino da UNA CSA (Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas), Thiago Fabris.

O Coral e a Cia de Unesc foram os responsáveis pelas apresentações culturais do evento.

Início da nova gestão

As atividades da nova Reitoria iniciam oficialmente na próxima segunda-feira, 3, com a posse dos novos gestores da Instituição às 15h, no Auditório Ruy Hülse.

Milena Nandi| Fotos: Mayra Lima