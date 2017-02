Nova pavimentação do acesso à barragem recebe sinalização vertical e horizontal

As obras de pavimentação de mais um trecho do acesso à Barragem do Rio São Bento, em Siderópolis, receberam sinalização vertical e horizontal. Com a construção das sarjetas, faltam apenas alguns detalhes de acabamento para a conclusão, mas a rodovia já está sendo utilizada por moradores e visitantes. Além de ser a ligação entre o centro de Siderópolis e a barragem, a SID 159 também dá acesso às principais cachoeiras e balneários do município.

“É mais uma etapa conquistada e que certamente vai melhorar a qualidade de vida dos moradores e facilitar o acesso dos turistas. A rodovia liga Siderópolis à Barragem do Rio São Bento, um de nossos principais cartões postais e por isso vamos continuar batalhando até que seja totalmente pavimentada”, destacou o prefeito Hélio Cesa, o Alemão, que visitou as obras ao lado do vice-prefeito, Xande Feltrin.

A pavimentação de mais um trecho do acesso à barragem foi executada em parceria entre o município de Siderópolis e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan).

