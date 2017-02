Nova linha de verniz colorido é opção diferenciada para decoração em madeira

Novidade já está disponível na loja Mundo das Cores Tintas, no Centro de Nova Veneza.

Com objetivo de trazer mais opções para o embelezamento de madeiras em Nova Veneza, a Mundo das Cores Tintas apostou em uma novidade para 2017: a linha de verniz colorido da marca Sparlack.

De acordo com o proprietário da loja, Hugo Frigo, quando as pessoas falam em vernizes, logo pensam que existem apenas na cor de madeira. “Mas com a tecnologia da Sparlack podemos fazer vernizes coloridos de mais de 100 cores diferentes. É um produto ideal para quem deseja fazer aquele móvel rústico, porque esse verniz colore sem esconder o veio natural do material”, explica.

A marca Sparlack está no mercado há mais de 82 anos, liderando o mercado brasileiro de vernizes. “Sempre com a mais avançada tecnologia em seus produtos, inovando. E esses produtos podem ser encontrados facilmente na Mundo das Cores. Inclusive o verniz a base de água, para uma pintura sem cheiro e com secagem rápida”, completa Frigo.

A Mundo das Cores Tintas está localizada na rua Dr. Cesare Tibaldeschi, nº 106, sala 01, ao lado dos Correios, no Centro de Nova Veneza. Mais informações através do contato (48) 3436-1868.

Francine Ferreira / Foto: Willians Biehl