Nova dinâmica para curso de noivos será apresentada na Diocese de Criciúma

Neste fim de semana, o Setor Vida e Família da Diocese de Criciúma realiza, em dois momentos, o Seminário Diocesano de Preparação para o Matrimônio. No sábado, 05, a atividade reúne membros das equipes paroquiais da região de Araranguá, no Auditório do Colégio Murialdo.

No domingo, 06, o mesmo encontro acontece com agentes das paróquias da região de Criciúma, na Fundação Shalom, em Linha Batista. Ambos os encontros iniciam às 08h30min e findam às 17h. Quem os conduz é o assessor da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, professor André Parreira, leigo da Diocese de São João Del Rey (MG).

De acordo com a coordenadora diocesana do Setor Vida e Família, Maria de Lourdes Zanatta, a Lourdinha, todos os membros das equipes paroquiais de preparação para o sacramento do Matrimônio são convocados a participar. “Nós estamos diante de uma mudança no modelo de preparação.

O que o assessor vem fazer é um treinamento para esse novo modelo, que é um modelo por ‘acolhimento’, uma proposta de trabalho personalizado, de acompanhamento dos casais, e não mais aquele trabalho de palestra com o grande grupo. Isso implicará num acompanhamento mais longo dos casais. O Papa Francisco solicita que os casais sejam acompanhados, pelo menos, seis meses antes do Matrimônio. Por isso, toda a equipe precisa ser preparada para entender bem o que é esta proposta, amadurecê-la e, certamente, iremos começar em alguma paróquia um trabalho piloto, um trabalho de laboratório para, daí, se expandir para toda a Diocese”, afirma Lourdinha.

Maria de Lourdes Mazzuchello Zanatta