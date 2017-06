Nova Corte de Nova Veneza é escolhida

As três soberanas irão representar o município e a 14ª Festa da Gastronomia Típica Italiana que irá acontecer em junho de 2018.

A nova Corte de Nova Veneza foi escolhida durante o domingo, 18, no final da 13ª Festa da Gastronomia Típica Italiana que teve público recorde de mais de 100 mil pessoas, e consagrou como rainha Letícia Boaroli Back, Karini Michels como primeira princesa e Cristiane Savio como segunda princesa. As três soberanas irão representar o município e a 14ª Festa da Gastronomia Típica Italiana que irá acontecer em junho de 2018.

“É uma satisfação poder representar o município de Nova Veneza e ter sido escolhida a rainha dentre dez meninas tão lindas e tão bem preparadas”, ressaltou a rainha Letícia Boaroli Back, moradora de Caravaggio e representante do Coral Infanto-Juvenil dos Pequenos Peregrinos.

Para a primeira princesa, Karini Michels, moradora de São Bento Alto e representante da ADISI (Associação de Irrigação e Gestão de Águas Santo Isidoro) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o sentimento é de gratidão. “Gratidão, estava muito ansiosa e será um amor representar Nova Veneza, cidade onde cresci, estou vivendo e é a cidade que tanto amo”, destacou.

De acordo com a segunda princesa Cristiane Savio, moradora de Caravaggio e representante do Circulo Vicentino di Nova Veneza e Regione estar na corte de Nova Veneza é transmitir a cultura da população do município. “Não estava acreditando e não esperava, estou muito feliz, é um prazer enorme, é muito mais que representar nova Veneza, é transmitir a cultura da nossa população”, pontuou.

As soberanas irão ganhar uma viagem como prêmio. “Elas poderão escolher uma viagem entre as cidades de Gramado, Bento Gonçalves ou Gaspar. Parabenizo as eleitas, estamos muito bem representados, a partir de agora teremos uma vasta agenda para divulgar nossa cidade. Meus parabéns também as outras candidatas que puseram seus nomes a disposição, estavam todas bem preparadas, além de serem todas lindas”, salientou a secretária de Cultura, Esporte e Turismo, Susan Bortoluzzi Brogni.

Gabriel da Conceição