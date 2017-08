Faleceu com a idade de 53 anos na noite dessa sexta-feira, 4, em Criciúma, Pedro Fontana (Pedrinho). Ele foi encontrado morto por volta das 22h10min, no interior do ônibus escolar onde trabalhava como motorista.

Seu corpo está sendo velado na capela mortuária do cemitério da comunidade de Vila Maria em Nova Veneza. O horário do sepultamento ainda não foi divulgado.

Redação Portal Veneza