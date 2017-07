Faleceu nesta madrugada aos 57 anos o neoveneziano Norberto Gava, carinhosamente conhecido por Nini Gava. O corpo está sendo velado na capela mortuária do Cemitério Municipal de Nova Veneza. O sepultamento será hoje as 17 horas.

Nini é filho do saudoso Celestino Gava. Carpinteiro de mão-cheia, jogador de “mora”, gostava de uma boa conversa, da política e amava o futebol. Torcedor número 1 do Grêmio Esportivo Metropolitano de Nova Veneza. Era um homem de família, um homem do bem.

por Nicola Gava