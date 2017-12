Faleceu com a idade de 83 anos na manhã desta segunda-feira, 11, no Hospital de Caridade em Florianópolis, o Sr. Marcos Michels.

O corpo será velado na Capela Mortuária do distrito de São Bento Baixo em Nova Veneza. Seu sepultamento está previsto para às 10 horas da manhã desta terça-feira, 12, no cemitério do Distrito.

Redação Portal Veneza