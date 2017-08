Nota de Falecimento: José Fernandes (Zé Diabo)

A cultura perde um dos melhores escultores e pintores da região. Com nome renomado a nível nacional, faleceu na manhã desta segunda-feira, 21, em Orleans, o escultor e pintor José Fernandes (Zé Diabo). Obras sacras nos paredões de pedra de arenito em Orleans, são as mais famosas do escultor. Mas, centenas estão espalhadas pelo Sul do Estado catarinense. Em 1974 e 1975 Zé Diabo restaurou algumas pinturas sacras da igreja Matriz São Marcos de Nova Veneza. Também pintou o teto das duas novas naves laterais, que foram construídas na ampliação do espaço físico da mesma igreja, reinaugurada em 1975.

Nicola Gava – Bmnt