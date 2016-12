Faleceu nesse domingo, 25, no hospital do Cepon em Florianópolis, com a idade de 76 anos, Ivone Nuenrberg Michels. Ela está sendo velada na Capela Mortuária de São Bento Baixo, e seu sepultamento será às 16h no cemitério da comunidade.

Notificam com pesar: Antônio Carlos Nunes e Mirciani Michels.

Redação Portal Veneza