Nota de Falecimento: Constantino Mazzucco

A Diocese de Criciúma comunica, com pesar, o falecimento do senhor Constantino Mazzucco, pai do pároco da Paróquia São Roque, de Morro da Fumaça, padre Itamar Mazzucco.

O senhor Constantinto tinha 80 anos de idade e faleceu às 21h30min desta quarta-feira, 24, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão.

Seu corpo será velado na residência da família, na comunidade de Armazém, interior de Urussanga. A missa de corpo presente se dará às 17 horas desta quinta-feira, 26, na igreja da comunidade, com sepultamento no cemitério local.

A Diocese de Criciúma manifesta sua solidariedade e se une em oração ao padre Itamar, bem como a sua mãe e irmãos. “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais” (Jo 11, 25-26).