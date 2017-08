Nota de falecimento: Altanir Jaime Gava

Faleceu com 76 anos na manhã deste sábado, 26, no Estado do Rio de Janeiro, o neoveneziano Altanir Jaime Gava. Filho dos saudosos Mário Gava e Savoia Amboni Gava.

Por muitos anos ele foi um dos principais executivos da Coca-Cola Brasil. Aposentado, Altanir, os irmãos e um cunhado, investiram no segmento de vinhos, fundando em Nova Veneza a vinícola Casa Savoia. Ele será sepultado em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

No dia 12 de agosto ele e a esposa sofreram um grave acidente em uma rodovia do Rio de Janeiro. Sendo diagnosticado com morte cerebral neste sábado, 26.

Willians Biehl com informações de Nicola Gava