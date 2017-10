ANEDOTÁRIO POLÍTICO

SEM PRESSA – Segundo o genial José Simão, um peemedebista saiu com esta pérola: “Investigar o Temer é necessário mas não urgente.” Concluiu Simão: “ Está igual a cirurgia do SUS, precisa mas tem que esperar…” Seria cômico se não fosse trágico.

IMUNIZADO – Um morador do interior chegou perto do prefeito com uma bomba de imunizar o fumo. Um deles perguntou se aquilo era para “espantar” político mas ele que é fã do prefeito disse: “ Não, isso aqui é para espantar olho gordo da oposição…”

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

ORDENAÇÃO NO PARANÁ

_O Padre Lídio José Stachelski que se ordenou em Santa Terezinha do Itaipú (PR) e que tem parentes por aqui, vem rezar uma missa na cidade em janeiro. Na foto com o casal Sanciro Ghislandi e Mariângela que foram prestigiar a sua ordenação. Padre Lídio é parente das famílias De Mattia, Romagna e Marangoni.

DA HORA

_A Associação dos Engenheiros Agrônomos da região convida para o tradicional jantar-dançante no Germano Rigo no dia 7. Imperdível.

_O neoveneziano Nivaldo Nuernberg, Dentista e Professor, está curando casos graves de dor de cabeça com tratamento ortodôntico que descobriu em 1971 ao constatar que muitos pacientes com dor de cabeça e enxaqueca não tem qualquer disfunção neurológica, mas odontológica. Vários casos de epilepsia também foram resolvidos com tratamento de disfunções oclusais. Dr. Nivaldo completa em dezembro, 50 anos de formatura na UFSC. Esse amigo é genial.

_O nosso amigo Giliard Gava nos próximos dias volta para Roma onde estuda para ser padre.

_Por falar em Itália, Carolina Warmling Ghislandi, está em Pievi di Cadori, na Itália, onde foi visitar a sua irmã Laura e o amigo Lívio.

_Neste final de semana tem o cinquentenário da construção do Santuário de Caravaggio com extensa programação. Parabéns.

NA POLÍTICA

_O ginásio de esportes do Colégio Abílio será reformado e o Colégio Humberto, de Caravaggio, terá a pintura externa renovada com verbas do Estado.

_As verbas serão de R$ 259 mil para o Colégio Abílio e R$ 45 mil para o Colégio Humberto.

_O prefeito Rogério Frigo não vê a hora da reabertura total do hospital que espera acontecer ainda este ano.

_Depois de reabrí-lo a prefeitura quer revitalizar o antigo caminho para chegar ao hospital a pé. Havia no local as escadarias e dali se tem uma visão panorâmica da cidade.