ANEDOTÁRIO POLÍTICO

HAITI – Na época saiu no jornal a possibilidade de algumas indústrias de Caravaggio contratarem pessoas vindas do Haiti, País muito pobre da América Central, para suprir a falta de mão-de-obra. O assunto foi levantado pelo Simec e tratado na prefeitura. O “atento” eleitor de bate-pronto quer saber se eles vão transferir o título eleitor.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_Agora que assumi a presidência da Confraria Pan & Vin minha adega ficou recheada de bons vinhos presenteados pelos amigos, um deles foi de Giovanni Brogni.

_Chama a atenção o número de turistas que visitam Nova Veneza durante o dia e circulam pelos pontos turísticos. Depois da ponte dei morosi se vê também bastantes jovens casais.

_A ANET deve estudar horários de restaurantes e bares em dias especiais como natal, reveillon ou feriados para não deixar a cidade sem opções. Há vários anos nossa cidade tornou-se um local para ser visitado nestes dias.

_Por falar em ANET, que é a entidade que congrega os comerciantes turísticos, é interessante que demais empresários do setor se associem para deixá-la ainda mais forte.

_O chef de cozinha, Fernando Bongiolo e sua equipe da Bodega do Zeca, comemoraram mais um ano de sucesso do estabelecimento. O local é um fenômeno de público que se delicia com saborosa gastronomia.

NA POLÍTICA

_Geralmente os mandatos iniciam por aqui com chuva forte que danificam estradas e pontes e viram um teste para quem está entrando para cuidar do setor. Esperamos que neste ano mude a rotina.

_O grupo do PMDB que apoiou Rogério Frigo terá espaço na administração e a definição deste nome poderá “dividir” esta ala porque vários deles aspiram compor a equipe, inclusive de uma secretaria.

_Kid Carminatti, Valdir Possamai e Geninho Zanoni estão no páreo por uma secretaria que poderá ser a da agricultura além de outros cargos de segundo escalão mas não terá lugar para todos.

_Nos meios políticos já vi de tudo, inclusive antigos adversários hoje estarem do mesmo lado e até inimigos políticos voltarem às boas mas está quase impossível de reunir duas pessoas da imprensa local à mesma mesa.

_O jovem Felipe, filho de Davi Masiero, poderá ser um nome novo nas próximas eleições. E o partido poderá ser o PSDB.

A posse do prefeito, Rogério Frigo e do vice, Zé Spillere no dia 1 de janeiro, no Teatro Municipal. A sessão extraordinária também deu posse aos nove vereadores eleitos em 2016. E na quarta-feira foram empossados parte dos secretários. Osnir Ghellere responderá pela secretaria de Administração e Finanças, Elzio Milanez na Secretaria de Educação, Carlos “Ciso” Mathias, na Secretaria de Transporte e Obras, Renato Pieri na Secretaria Planejamento e Urbanismo e Heriton Sandrini, assumiu como Diretor Municipal de Esporte.