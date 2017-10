Noite de homenagens na Câmara de Vereadores

Duas Moções de Aplausos marcaram a sessão da Câmara de Vereadores de Nova Veneza nessa terça-feira (17/10). A Casa Legislativa recebeu o médico Igor Paula da Silva Abreu e também o diretor de esportes do município, Heriton Luciano Sandrini, mais conhecido por Babú.

Diante de proposição do vereador Aroldo Frigo Junior, o profissional da saúde esteve na Câmara acompanhado por amigos e familiares. Os vereadores homenagearam o profissional pelo trabalho dedicado à população neoveneziana. Igor, por sua vez, ressaltou a importância do reconhecimento e também agradeceu a homenagem prestada pela Casa.

Babú também contou com a presença de amigos e familiares, além de colegas de trabalho. Diante da Moção de autoria de Edaltro Luiz Bortolotto, ele agradeceu àqueles o apoiaram e destacou as conquistas no esporte de Nova Veneza. Os vereadores parabenizaram o diretor pelos avanços e se colocaram à disposição para o que for preciso.

Indicações

Indicações também foram colocadas em pauta na sessão dessa terça-feira. Edaltro Luiz Bortolotto solicita ao poder executivo a instalação de 22 luminárias na Rua 14 de Julho, em São Bento Baixo.

Altevir Selesio Amboni também pede à secretaria competente a colocação de luminárias. O objetivo é contemplar a Rua Batista Magarezi, nas proximodades da Vinícola Borgo.

Tadeu Spilere