FRIGO E SPILLERE NTEL COMANDO

Foi empossado ontem os novos gestores do executivo e legislativo neoveneziano. O prefeito Rogério Frigo que já foi vereador e prefeito por dois mandatos e o vice-prefeito Zé Spillere que também foi vereador e era vice do ex-prefeito Evandro Gava. Uma nova história administrativa se inicia hoje na capital mundial da Polenta. O bom sucesso dos governantes com certeza terá bons reflexos em nosso município, mas, uma boa sociedade se faz com a participação e a contribuição de cada cidadão. Come ghe dis la vècia frase “In boca lupo!!!”.

STORIA, TORNANDO INDRIO

No registro fotográfico o ex-prefeito da capital mundial da Polenta Sergio Ghislandi e o engenheiro neoveneziano Hilson Frigo no penúltimo dia do ano em plena Praça Humberto Bortoluzzi narrando fatos de suas adolescências. Ouvindo os dois, deu para perceber como foi o tempo destes sessentões naquela época. Como diz o velho ditado: Toda verdade tem um pouco de mentira, mas, toda mentira tem um pouco de verdade. Bravi!!!

NOBRE VISITA NOBRE INCONTRO

Na última quinta feira recebemos a visita oficial do professor universitário, o italiano Emanuele Pagano de Milano, esposo da Elza Olivo. O encontro foi organizado pelo primo famoso Nilson Olivo. Estavam presentes o casal Beijamin Olivo e sua esposa Susana Cambruzzi, este colunista e o pároco neoveneziano Padre Vilmar Moretti. Grassie deea amicissia!!!

BON CONPLEAN CELESTINO

Quem trocou na de idade na semana passada foi o caravaggiano da gema, o amado senhor Celestino Milanez. Ladeados das belas filhas e netas o simpático e querido Celestino completou seus 86 anos com muita saúde. Para provar sua pureza, simplicidade e honestidade vou narrar um fato que aconteceu com ele: Ele foi assaltado a mão armada em sua residência e o trancaram no banheiro, mas, sendo inverno, ele estava somente de camiseta, e com seu jeito carinhoso falou para os ladrões que estava com frio, que convenceu os ladrões a lhe darem uma blusa para vestir. Depois do trágico assalto quando os familiares e amigos perguntavam a ele sobre o episodio, ele respondia: Até que os ladrões eram bonzinhos! Auguri vivissimi di un Bom Conplean… Saùte e paxe senpre tosaton!!!

BÈE TOSATE

Descendentes de serranos da família Costa com miscigenação italiana dos Rossi são as três belas moças, ou seja, a mãe com as duas filhas. Gabriela a filha mais velha é uma das meninas mais simpática e bela da região. Já corre a notícia que a Gabriela está sendo contratada por uma agência de publicidade. Belissime tosate!!!

FIÒL ILUSTRE IN FESTA

Benício Marcos Spillere o neto mais ilustre do saudoso Nono Bepi Spillere do principado caravaggiano troca de idade sempre no último dia do ano, a festa passar a ser em dose dupla para comemorar a virada do ano e seu aniversário. No registro Benício com a sua eterna “morosa” Patricia. Me conpare… sòl dirghe: saùte e paxe senpre, parche fiorin ghinè tanti!!!

TURISTICA PONTE DEI MOROSI

A recém inaugurada passarela denominada de Ponte Dei Morosi, ou seja, a Ponte dos Namorados já é um dos elementos turísticos mais forte para visitar em Nova Veneza. Segundo a empresária do ramo gastronômico, Denise Nuernberg Goulart que tem comércio ao lado da ponte, diz estar impressionada com o números de pessoas que vem conhecer a ponte e fotografar nela. Na placa onde está o nome e o histórico da ponte é parada obrigatória finaliza Denise. Outro empresário e o Edgar Bongiolo que também está de frente com a cabeceira da ponte, diz que não é só turista, mas, tem muitos neovenezianos que vem ver a ponte. A ponte já é local preferido de fotógrafos que fazem book usando a beleza e o charme da Ponte Dei Morosi. Sul Ponte Dei Morosi se demo la man se demo la man e un basin d’amor…