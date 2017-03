Neoveneziano preso pela PF contrabandeando armas, pode pegar até dez anos de cadeia

Homem foi preso na última semana em Foz do Iguaçu.

A Polícia Federal, em rondas pela região Oeste do Estado do Paraná no último dia 22, por conta da Operação Fronteira Integrada, apreendeu um caminhão com trinta pistolas e grande quantidade de munições. Dois homens, um com 50 anos, natural de Nova Veneza, e outro com 43 anos, natural de Toledo no Paraná, foram presos em flagrante.

A equipe policial estava em patrulha de rotina pela BR-317 quando suspeitou de um caminhão que trafegava em alta velocidade apenas com o “cavalo”, sem transportar carreta. Ao abordarem o veículo que estava ocupado por dois homens, o motorista informou aos policiais que saíra da Corbélia com destino a Umuarama, onde pegaria uma carreta.

Os agentes perceberam que havia algo errado nas respostas dadas pelos dois homens, iniciando então, uma revista na cabine do caminhão, onde descobriram que na cama, feita supostamente de madeira maciça, era na verdade oca. Com o uso de ferramentas, eles abriram o falso compartimento e encontraram vários volumes contendo pistolas e munições.

Os dois homens foram presos em flagrante e conduzidos com o caminhão e toda a apreensão para a Delegacia da PF em Foz do Iguaçu. As armas, de fabricação austríaca e turca, encontram-se em perfeito estado, possuindo calibres variados como 9mm, .40, 44 e 45. Entre as munições apreendidas, foram encontrados calibres para uso em fuzis e metralhadoras.

Os presos responderão pelos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, podendo receberem penas que podem ultrapassar 10 anos de prisão, além de multa.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu com edição de Willians Biehl