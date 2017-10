ANEDOTÁRIO POLÍTICO

FORA DO AR – Segundo o vereador Dado Ghislandi (PMDB), quando tem assuntos polêmicos na Câmara de Vereadores a TV Câmara fica “fora do ar”. Isso aconteceu várias vezes afirmou Dado. Será que a TV Câmara vem com “detector” de assuntos polêmicos já de fábrica?

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

LI, GOSTEI E COMENTEI

“O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta.” (Maquiavel)

*Esta frase leva a uma profunda análise pois quando se trata de um município que todos ainda se conhecem, dependendo de sua equipe vai se ter uma ideia de onde um governante vai chegar. E o cuidado de escolher sua equipe deve ser feito com muita responsabilidade para depois não ter que responder por atos inexplicáveis como aconteceu recentemente com um governante que saiu. Errar na montagem de sua equipe determina já no início a sua derrocada.

DA HORA

_Muito bonita a programação do cinquentenário do Santuário de Caravaggio que emocionou muita gente.

_Não sei o que houve mas o clima entre a diocese de Criciúma e o Santuário de Caravaggio já foi melhor.

_A Associação dos Engenheiros Agrônomos da região convida para o tradicional jantar-dançante no Germano Rigo no dia 7. Imperdível.

_O neoveneziano Nivaldo Nuernberg, Dentista e Professor, está curando casos graves de dor de cabeça com tratamento ortodôntico que descobriu em 1971 ao constatar que muitos pacientes com dor de cabeça e enxaqueca não tem qualquer disfunção neurológica, mas odontológica. Vários casos de epilepsia também foram resolvidos com tratamento de disfunções oclusais. Dr. Nivaldo completa em dezembro, 50 anos de formatura na UFSC. Esse amigo é genial.

_Chega a 2 bilhões o número de usuários do facebook no planeta. Estudo recente feito por médicos e sociólogos americanos, de mais de uma universidade, revelaram que aqueles que utilizam cerca de 50 minutos por dia a rede social, acabam apresentando indícios de tristeza. A solução, segundo o mesmo estudo, é “abuse das amizades reais, desplugadas.”

_Os casos de depressão aumentaram quase 20% na última década, transformando-se na maior causa de incapacidade no mundo, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

_No Brasil há cerca de 11,5 milhões de brasileiros que sofrem de depressão, o maior índice da América Latina. Segundo o IBGE, os Estados que mais concentram adultos com depressão ficam no sul do país. Santa Catarina está entre os maiores índices com 12,9% ao lado do Rio Grande do Sul com 13,2% e do Paraná com 11,7%.

_Estes dados chamam a atenção pois os Estados do sul em algumas regiões e cidades tem padrão de vida acima da média dos brasileiros.

_Quando o italiano Alfonso Marazzi se radicou em Caravaggio e montou uma indústria do setor cerâmico, tempos depois como um bom italiano investiu num restaurante e o cardápio servido era nos moldes da Itália, a La carte e com vários pratos servidos intercalados.

_Um dos motivos deste investimento foi para receber empresários que visitavam sua empresa, clientes e amigos. Como ele dizia, seu restaurante era como se fosse uma extensão de sua casa.

_Na época todos o chamaram de “futurista” demais em se tratando de restaurante até porque na época por aqui os poucos restaurantes que havia se limitava a servir somente comida típica italiana e churrasco.

_O belíssimo restaurante denominado de Trattoria Al Molino foi construído em Caravaggio, em pedras, madeiras de demolição e ficou um cartão-postal. Alguns anos depois fechou mas mesmo assim ali foi plantada uma semente que hoje está dando ótimos frutos e mudou nossa realidade neste setor. Nova Veneza agradece ao amigo Marazzi, pessoa com quem convivíamos. Num momento oportuno Nova Veneza deve reconhecer oficialmente este serviço prestado a ele que voltou a morar na Itália há alguns anos.

_Atualmente a ex-Trattoria Al Molino é um local de eventos e chama-se “La Sereníssima.”

_ Segundo um profissional de paisagismo, podar as alamandas como estavam agora vai demorar mais de dois anos para retornar ao tamanho que estavam. Quem decide estas ações na prefeitura?

NA POLÍTICA

_O vereador Dado Ghislandi bem a seu estilo vem deixando as sessões da Câmara de Vereadores mais “apimentada”.

_Por falar em polêmica. Como anda aquele processo do PMDB que todos sabem qual é?

_A presidente do PP Ângela Panatto Ghislandi está indo para o interior e participando dos eventos pelo município.

_Quem está nos meios políticos deve ter este contato com as pessoas e ouví-las.

_O vereador Dado Ghislandi (PMDB) estava indignado nesta última sessão, inclusive com alguns colegas pois lhe deixaram sozinho para debater os assuntos.

_O presidente Eloir Biro-Biro Minatto deixou a sessão mais cedo assim como os vereadores progressistas Edgar Preiss e Vire Amboni, e o peemedebista Claiton Zanzi.

_Este assunto já foi comentado mas sempre se repete. Os vereadores têm uma sessão por semana e às vezes eles marcam outros compromissos na mesma noite.

_Ghislandi também estranhou que ontem como tinham assuntos polêmicos, a TV Câmara estava sem “sinal”. Segundo ele, não é a primeira vez que isso aconteceu.

_Ontem foi votado o aumento da Cosip, por isso o vereador Dado Ghislandi também estava indignado pois votou contra mas o aumento foi aprovado.

_Foi aprovada também uma lombada “morro-acima” na metade do morro da rua dos Imigrantes.

_O vereador Dado Ghislandi recentemente aprovou um requerimento de informações da festa com apoio do presidente mas agora teve um outro requerimento reprovado que solicitava informações do número de funcionários municipais contratados.

_O prefeito Rogério Frigo não vê a hora da reabertura total do hospital que espera acontecer ainda este ano.

_Depois de reabrí-lo a prefeitura quer revitalizar o antigo caminho para chegar ao hospital a pé. Havia no local as escadarias e dali se tem uma visão panorâmica da cidade.

_O prédio da Prefeitura de Nova Veneza e a figueira da Praça Humberto Bortoluzzi receberam uma cor diferente neste mês. A cor rosa é a predominante em alusão ao Movimento do Outubro Rosa. O objetivo é chamar a atenção da sociedade quanto à importância da prevenção do câncer de mama, o segundo mais comum entre mulheres de todo o mundo. A iluminação segue até o fim do mês.